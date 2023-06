Focherini, veglia interreligiosa nel decennale della beatificazione

Ricorre quest’anno il 10° anniversario della beatificazione di Odoardo Focherini. Tanti gli appuntamenti in calendario tra iniziative culturali e celebrazioni religiose. Martedì alle 18.30 in Cattedrale messa presieduta dal vescovo Erio Castellucci. Venerdì, nell’ambito della manifestazione nazionale ‘La lunga notte delle chiese’, alle 21 in Duomo verrà presentata la figura di Focherini attraverso la lettura di testi. L’appuntamento più suggestivo e carico di significati è quello di sabato a Fossoli con la Veglia interreligiosa e interculturale: alle 21, al Circolo La Fontana, ritrovo dei partecipanti e inizio veglia verso il Campo di Fossoli dove ci sarà la conclusione con gli interventi del presidente della Fondazione Fossoli Pierluigi Castagnetti, del Rabbino Capo della Comunità di Modena e Reggio, Beniamino Goldstein e del cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi. Al termine, i saluti del sindaco Bellelli, del vescovo Castellucci e del vicario generale mons. Manicardi. Domenica 11 alle 10.45 in Cattedrale, la messa sarà presieduta dal cardinale Marcello Semeraro.