Focolaio di Chikungunya a Carpi, ultime notizie: nuovi casi, cresce l’allerta

Modena, 18 agosto 2025 – Non sono più ‘solo’ 9 i casi di Chikungunya nel Modenese. L’ultimo aggiornamento segnala una crescita, dunque i casi accertati del virus della zanzara tigre in provincia di Modena sono ora 19. Si tratta di dodici donne e sette uomini, compresi tra i 14 e gli 84 anni. Tutti i casi sono in buone condizioni di salute e attualmente nessuno è ricoverato in ospedale. Il Comune più coinvolto è Carpi a cui si aggiungono un caso a Concordia e a San Prospero.

Dall'indagine epidemiologica condotta fino ad oggi, ancora in fase di svolgimento, i nuovi casi non sono rientrati da viaggi all'estero. Continuano quindi gli approfondimenti per verificare l'eventuale collegamento coi casi precedenti e la ricerca del paziente zero.

Azioni di disinfestazione straordinaria

Come accade sempre per i casi di Chikungunya, il servizio di Igiene Pubblica è in costante contatto coi Comuni coinvolti, che hanno già avviato o intensificato gli interventi di disinfestazione straordinaria, sia adulticidi che larvicidi. L'azione ha l'obiettivo di mantenere circoscritti e sotto controllo eventuali nuovi contagi.

Nello specifico a Carpi anche ieri notte sono stati eseguiti trattamenti che hanno riguardato interventi adulticidi nei parchi e nelle aree verdi pubbliche, oltre che lungo le aree verdi private prospicienti le vie pubbliche, tramite mezzi specializzati. Alcuni parchi rimarranno chiusi fino alle ore 10 di mercoledì 20 agosto.

L’Ausl di Modena invita a circoscrivere la diffusione

A ciò si aggiungono altre azioni dell'Ausl di Modena per rintracciare eventuali nuovi casi di infezione sul territorio, importanti per individuarne la provenienza (paziente zero) e circoscriverne il più possibile la diffusione: in particolare, l'Ausl invita i residenti di Carpi che da fine luglio abbiano manifestato sintomi compatibili con la Chikungunya (febbre e artralgie) e/o che abbiano effettuato viaggi in zone endemiche (Sud-Est Asiatico, Africa, America Centrale e Meridionale, subcontinente indiano, Oceania), a sottoporsi ad un prelievo del sangue e all'analisi delle urine per la ricerca di positività alla malattia. A riguardo, i cittadini che rientrano in questa casistica potranno recarsi in libero accesso dalle 8 alle 10 presso il Centro prelievi di Carpi, in piazzale dei Donatori di Sangue 3, da domani, martedì 19 agosto, fino al 30 agosto (esclusa domenica 24 agosto).

Cos’è il virus Chikungunya e i sintomi

La Chikungunya è una malattia infettiva trasmessa da zanzare, come la West Nile. Viene trasmessa dalla zanzara Aedes, la cosiddetta “zanzara tigre” responsabile anche della trasmissione di febbre gialla, Dengue, e Zika.

Come segnala la Croce rossa, ha un periodo di incubazione variabile fino a un massimo di 12 giorni (in media di 3-7 giorni). Riguardo i sintomi, si possono verificare febbre improvvisa e dolori alle articolazioni tali da limitare i movimenti dei pazienti. Altri sintomi includono dolore muscolare, mal di testa, affaticamento e rash cutaneo. Il dolore alle articolazioni è spesso debilitante.

Quanto dura il dolore ed eventuali complicanze

Il dolore generalmente dura alcuni giorni ma può anche prolungarsi, segnala la Croce rossa. Nella maggior parte dei casi i pazienti si riprendono completamente, tuttavia, in alcuni casi il dolore alle articolazioni può persistere per mesi o anche anni. Spesso i sintomi nelle persone infette sono lievi e l’infezione può non essere riconosciuta o male interpretata.

Occasionalmente sono state segnalate complicanze oculari, neurologiche, cardiache e gastrointestinali. Raramente si verificano complicanze gravi, tuttavia negli anziani la malattia può essere una concausa di morte.