Focolaio di Chikungunya, i casi salgono a 9. Parchi chiusi fino a martedì a Carpi

È scattato da ieri sera nel comune di Carpi un intervento straordinario di disinfestazione ad ampio raggio per il contenimento della zanzara tigre, vettore del virus Chikungunya. La decisione è stata presa a seguito del moltiplicarsi dei casi in provincia: tre quelli nuovi diagnosticati ieri, di cui due sono a Carpi (un uomo di 61 anni e una donna di 46 anni) e una donna di 63 anni a San Prospero. Tutti e tre in buone condizioni di salute: nessuno è ricoverato. Salgono così a nove i casi, dopo quelli comunicati nei giorni scorsi, di cui tre almeno sono collegati tra di loro (dunque può parlarsi di un focolaio).

Secondo il protocollo, in seguito alle nuove segnalazioni, il servizio di Igiene Pubblica ha immediatamente contattato i Comuni di residenza (Carpi e San Prospero), che hanno già avviato gli interventi di disinfestazione straordinaria, sia adulticidi che larvicidi, così come previsto dal Piano regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi. In particolare, nell’area del Comune di Carpi, su indicazione dell’Unità di Crisi Regionale (composta da Regione, Ausl di Modena e Comune) già da ieri sera è partito un trattamento adulticida generalizzato, nello specifico in tutte le aree verdi della città e delle frazioni e le zone più sensibili alla presenza delle zanzare, come parchi, giardini, viali alberati, aree residenziali con molto verde, zone umide, aree di aggregazione, oltre ad alcune aree verdi private raggiungibili dall’esterno.

In queste situazioni, ai residenti è semplicemente raccomandato di tenere chiuse le finestre durante i trattamenti. L’attività sarà svolta nelle ore notturne per tre sere consecutive, fino a domenica, e i parchi pubblici resteranno temporaneamente chiusi fino a martedì. "Questa operazione – spiega il sindaco Riccardo Righi – è il risultato di un’attenta valutazione sanitaria e viene messa in campo su richiesta diretta della sanità pubblica regionale, con l’obiettivo di intervenire in modo sistematico ed esteso. Nei giorni scorsi, abbiamo già agito in aree circostanti le abitazioni dei casi confermati o sospetti, con disinfestazioni notturne e trattamenti larvicidi porta a porta di giorno, accompagnati da un prezioso lavoro di informazione svolto dai volontari della Protezione civile. Anche in pieno agosto, tecnici, operatori e volontari si sono messi a disposizione della comunità, e a loro va il mio sincero ringraziamento".

Il sindaco ribadisce che "la prevenzione resta la chiave in questo genere di situazioni". Proteggersi con repellenti e con dispositivi appositi in casa, evitare qualsiasi ristagno d’acqua e trattare i tombini e le caditoie con prodotti larvicidi sono azioni semplici ma fondamentali. I prodotti larvicidi sono disponibili gratuitamente presso l’Ufficio Ambiente di via Peruzzi. Dall’indagine epidemiologica condotta fino ad oggi, ancora in fase di svolgimento, i nuovi casi non sono rientrati da viaggi all’estero. Continuano gli approfondimenti per verificare l’eventuale collegamento coi casi precedenti e la ricerca del paziente zero.

Maria Silvia Cabri