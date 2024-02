Focus cardiologia: "Dobbiamo prepararci alla prevenzione a misura di donna"

Un cuore tutto al femminile. E’ il tema al quale è stato dedicato il convegno che si è tenuto ieri al Teatro della Fondazione Collegio San Carlo organizzato da Unimore, dal Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna e dal Comune di Modena. Un focus sulla medicina di genere che sempre più sta concentrando l’attenzione della sanità. Presenti all’evento oltre ai dirigenti del sistema sanitario modenese, tra cui il direttore generale Aou di Modena Claudio Vagnini e Anna Maria Petrini , direttrice Ausl, diversi cardiologi. Tra i relatori il professor Giuseppe Boriani, direttore della struttura complessa di cardiologia del Policlinico. All’evento hanno preso parte anche il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e il presidente della Regione Stefano Bonaccini. Il convegno è cominciato con il saluto dell’Arcivescovo di Modena e Nonantola Monsignor Erio Castellucci. Ideatrice e organizzatrice del progetto la dottoressa Francesca Coppi, ricercatrice del dipartimento di scienze mediche e chirurgiche materno-infantili e dell’adulto di Unimore.

Dottoressa Coppi perché questo convegno?

"Abbiamo pensato di organizzare una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria di tutte le donne. Nel mio campo, io sono una cardiologa, la prevenzione in ambito cardiovascolare femminile è molto sottostimata e sottodiagnosticata. Purtroppo in realtà le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte nelle donne. Sono necessari moltissimi ulteriori dati e ulteriori studi. E’ dunque molto importante focalizzare l’attenzione su questa tipologia di eventi e sensibilizzare la popolazione affinché capisca l’importanza della prevenzione. E’ però necessario anche incentivare gli scienziati, i docenti, i relatori per cercare di aumentare le probabilità di gestione di questi studi in chiave femminile".

Vuole dire che la maggior parte degli studi viene fatto sul corpo maschile?

"Si, troppo spesso le donne, che costituiscono l’altra metà dell’universo, sono misconosciute in ambito della medicina, ma non solo. Occorre invece entrare in modo importante su questo aspetto e come donna mi sento chiamata in causa".

Questo significa che è sempre più importante studiare anche terapie di genere dalla diagnosi alla cura?

"Proprio così, la maggior parte degli studi in ambito cardiovascolare sono stati dedicati prevalentemente al sesso maschile perché si pensava che gli uomini in particolare fossero gravati da questa tipologia di malattie e che le donne non avessero queste problematiche; invece le donne muoiono di malattie di cuore e quindi dobbiamo sensibilizzare il sesso femminile a questa conoscenza soprattutto dal periodo post menopausale. Già a partire dalla gravidanza però bisogna cominciare a giocare di prevenzione cardiovascolare".

Quali sono le malattie che interessano il cuore che vedete più frequentemente nelle pazienti?

"Ogni anno a Modena vengono eseguite circa tremila angioplastiche dovute ad eventi quali infarti o patologie come l’angina e altri problemi coronarici. Di questi pazienti il 60% sono donne, A proposito di prevenzione c’è un importante appuntamento il 12 maggio, la festa della mamma. Vorremmo modificare quella che é la cultura; le donne devono entrare nell’ambito del lavoro e della prevenzione con le loro caratteristiche e non imitando l’uomo".

Emanuela Zanasi