Focus su Dna e combustibile Le indagini non si fermano

"Ci sono buchi in queste indagini che vanno riempiti in qualche modo. Occorre arrivare a processo con certezze e non con così tante domande che non trovano risposta. Quello che mi aspetto è giustizia, ma nel modo giusto". Così Nicholas Negrini, il marito della giovane mamma di Ravarino, Alice Neri, uccisa a novembre, al termine dell’udienza che si è svolta ieri in tribunale, nel corso della quale sono stati portati alla luce gli esiti delle perizie dattiloscopiche. Per Negrini, così come per il collega della vittima Marco Cuccui la procura ha chiesto l’archiviazione, ritenendoli entrambi estranei all’efferato omicidio. L’avvocato di Negrini, l’ex pm Ingroia sottolina: "Ritengo che l’indagine non sia completa per iniziare un processo. Oggi (ieri, ndr) abbiamo ascoltato soltanto il perito che ha affermato che non vi erano impronte digitali rilevabili sui reperti, al di là di ‘frammenti’ sul fondo della famosa tanica, ma non attribuibili. Venerdì, invece, parleranno i consulenti per le perizie più significative: quella sul Dna e quella chimica che ci dirà qualcosa sul famoso combustibile col quale è stata bruciata l’auto della vittima. Per la procura il proncipale indagato è il tunisino Gaaloul: a mio avviso, però, le indagini non si possono definire complete". Roberto Ghini, avvocato del principale sospettato, Mohamed Gaaloul, presente ieri in aula, ha sottolineato: "Sono state trovate tre impronte che non sono state attribuite a nessuno degli indagati. Saranno fondamentali gli esiti di venerdì relativi alla eventuale presenza di tracce di Dna sui reperti e l’esame della ‘chimica’. Si parlerà anche dell’eventualità di combustibili". Per quanto riguarda la famiglia di Alice Neri, l’avvocato Cosimo Zaccaria ha detto: "Non è stato possibile rinvenire impronte digitali a causa delle condizioni dei luoghi e del rogo. Quando arriveremo alla prova del Dna e di carattere chimico ci saranno elementi indubbiamente significativi". Katia Sartori, consulente nominata da Negrini ha infine spiegato che quella di venerdì sarà appunto una giornata fondamentale per le indagini. "I periti saranno escussi sulle risultanze di tutti gli accertamenti biologici e chimici svolti sui reperti e volti anche al riscontro di un Dna e all’eventuale comparazione con le persone che erano nei luoghi. Inoltre il perito ha scritto nero su bianco che l’incendio è stato innescato con l’utilizzo della benzina e, successivamente, potrebbe essere stato utilizzato l’olio. Ci chiediamo a questo punto come la benzina si sia trovata lì, a disposizione di chi ha commesso l’efferato omicidio".

Valentina Reggiani