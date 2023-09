Focus sul futuro: torna la ’Notte della ricerca’

Unimore torna ad accendere, domani, il faro della ’Notte della Ricerca’. L’edizione 2023 vedrà il coinvolgimento di quasi 90 gruppi di ricercatori e ricercatrici che esporranno i loro studi e campi di ricerca attraverso esperimenti, laboratori, esposizioni, dibattiti e seminari. Tante le novità dell’edizione 2023 che vedrà impegnati 350 ricercatori in tre città, Modena, Reggio Emilia e Mantova, e in cinque sedi.

Nella città geminiana, novità tra le novità, il ritorno della Notte della Ricerca al Complesso San Paolo, sotto la grande chioma dell’antico Leccio, in aggiunta alla storica sede della Notte ovvero il Complesso San Geminiano (via San Geminiano, 3) ed all’Osservatorio Geofisico (Piazza Roma 22).

I visitatori saranno accolti da dimostrazioni, lezioni interattive e visite guidate nelle strutture di Modena a partire dalle 20. L’appuntamento, che rappresenta un’occasione unica per tutte e tre le città (gli eventi si svolgono anche a Reggio e a Mantova), intende avvicinare le persone al mondo della ricerca, far scoprire dal vivo alcuni dei progetti di ricerca dell’Ateneo e diffondere la cultura scientifica in modo molto ampio. In particolare, numerose le attività rivolte ai bambini e ai ragazzi che potranno comprendere, attraverso giochi e mediante illustrazioni, ciò che sta alla base del lavoro scientifico, ma soprattutto capire in modo semplice principi chimici, matematici, fisici e neurologici o, ancora, alcune dinamiche sociali e identitarie che riguardano le migrazioni, la differenza di genere, etniche e disabilità.

I ricercatori dell’Osservatorio Geofisico di Unimore, oltre ad accogliere i visitatori in cima alla torre alla sera, in collaborazione con Unimore Sostenibile, proporranno per l’occasione una passeggiata pomeridiana, dal titolo ’Trekking urbano alla scoperta di Modena e del suo clima’, assieme al Cai di Modena, al Cais di Sassuolo in occasione della 5° edizione di Climbing For Climate. L’iniziativa dimostrativa organizzata dalla Rus e dal Cai vuole sensibilizzare l’opinione pubblica locale, nazionale e internazionale sugli effetti dei cambiamenti climatici in atto. La partenza, prevista da Piazza Roma alle 17.30 sotto la Torre di Levante dell’Accademia Militare, prevede un percorso ad anello di 3,5 km a tappe, per esempio Piazza Grande, i Giardini Ducali ed altri luoghi simbolo di Modena. In ogni stazione sarà proposto un approfondimento su un tema legato all’ambiente, ad esempio la neve, il tema dei canali e dell’acqua, la biodiversità e la vegetazione.

Il programma completo della Notte è visionabile al seguente link: https:www.unimore.itnottericerca2023