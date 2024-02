"Focus sull’attacco per cercare di crescere"

Il futuro della novità, il passato da ex, una squadra e una società da scoprire, la Modena del 2024, una società che ha già conosciuto benissimo, che gli ha dato tanto, Civitanova, e che adesso Alberto Giuliani affronta da rivale con un sentimento forte, di chi sa che la partita conta tanto, al di là del mero risultato sportivo. Sarà la prima dell’era Giuliani (sarà un’era?) e la prima del post Petrella, dopo l’abbandono delle visioni sul futuro a larga scala e uno sguardo più rivolto sul presente prossimo. Ecco le parole del nuovo coach alla vigilia della trasferta nelle Marche.

Giuliani, intanto cosa ha visto in questi primi giorni?

"Ho visto una squadra con tanta voglia, gli occhi aperti per la curiosità di apprendere un sistema diverso, ogni allenatore ha il suo. Ho visto tanta positività e speriamo di mantenerla anche durante le prime gare".

Ha già un’idea sulla formazione da mandare in campo?

"L’ultimo allenamento prima di partire per Civitanova è importante. Chiaramente ho un report statistico anche delle prestazioni in allenamento e diamo un occhio interessato a come i giocatori si sono espressi in settimana. Chi è più in forma gioca, non solo forma fisica ma anche quella mentale".

Su quali fondamentali si è concentrato?

"A me piace il fondamentale del muro, ma per migliorare servono tempo e tantissimo lavoro. Però quello che serve oggi è l’efficienza, perché siamo performanti ma in certi momenti sbagliamo troppo. Ci concentreremo sull’attacco perché in alcune situazioni diventa determinante essere incisivi lì".

Altri obiettivi?

"Stare in campo, rimanere punto su punto e giocarsi tutti i set anche con le big".

Che Lube sarà?

"Civitanova avrà voglia di far punti, la loro classifica ne ha bisogno. Partiranno molto aggressivi e noi dovremo avere la pazienza di reagire con la tecnica alle difficoltà".

Cosa dirà ai suoi ragazzi prima del match?

"Si parla sempre di maglia, di squadra, giustamente. Però credo che ognuno di noi quando entra in campo debba giocare anche per se stesso per trovare motivazioni e sicurezza".

Il campionato italiano come le sembra, dopo alcuni anni all’estero?

"Il livello è ottimo, le prime tre o quattro formazioni del lotto esprimono un grande gioco. All’estero si sono avvicinati? Sì, confermo".

A Modena ha ritrovato un ambiente che si aspettava?

"Tutto come mi attendevo, grande organizzazione, ragazzi preparati anche nello staff tecnico e fisioterapico. C’è da riportare un po’ di tranquillità".

Alessandro Trebbi