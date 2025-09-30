Fois racconta il suo romanzo ambientato a Castelnuovo

È ambientato tra Castelnuovo Rangone e Montale, nel cuore del distretto delle carni, l’ultimo romanzo di Marcello Fois. E proprio stasera alle 21, nella Sala delle Mura, l’autore sarà presente per raccontare la saga della famiglia Manfredini, fulcro narrativo del libro "L’immensa distrazione", edito da Einaudi. Si tratta di un ritorno a Castelnuovo per lo scrittore, essendo già stato presente all’ombra del Torrione lo scorso anno, in occasione dell’intitolazione a Michela Murgia dello spazio pubblico all’interno della biblioteca comunale Luis Sepúlveda. Fois, in dialogo con lo scrittore Sandro Campani – già autore di diversi romanzi ambientati nell’Appennino tosco-emiliano – presenterà la sua ultima opera, affresco di una dinastia emiliana del Novecento, fondata sulla carne e sulla menzogna. Al centro della storia la figura di Ettore Manfredini. Nato troppo povero per permettersi un’istruzione regolare, impiegato da ragazzo nel mattatoio kosher di cui si impadronirà dopo le leggi razziali, Ettore è un uomo destinato al successo e diventerà uno dei più grandi imprenditori dell’Emilia in bilico tra grande industria e tradizioni contadine. Intrecciata alla storia di Ettore c’è quella di sua madre Elda, di sua moglie Marida, del primogenito Carlo, di Enrica e poi di Elio, Ester, Edvige, Lucia e tutti gli altri. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, fino a esaurimento posti.

m. ped.