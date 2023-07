"Fole da Osteria a Maranello: al Parco Ferrari spettacolo di Monica Morini e Bernardino Bonzani"

Appuntamento con le ‘Fole da Osteria’, questa sera alle presso l’Arena del Parco Ferrari di Maranello. In scena Monica Morini e Bernardino Bonzani del Teatro dell’Orsa che, accompagnati dalle musiche di Claudia Catellani, portano in scena racconti di scrittori come Cesare Zavattini, Giovanni Guareschi, Giuseppe Pederiali e Stefano Benni, tra le note ballabili di valzer, tanghi e mazurke. l

Le ‘Fole’ vogliono essere un omaggio ai poeti, visionari e sognatori, abitanti di quella pianura sospesa tra gli Appennini e il mare che ben conosciamo.

"Chi ricorda le vecchie osterie e le feste sull’aia sa che il tempo si arrende al piacere di stare insieme e raccontarsi la vita", che hanno allestito uno spettacolo divertente, commovente, scoppiettante, sempre capace di sorprendere il pubblico. "Uno spettacolo divertente, commovente, scoppiettante, capace di sorprendere il pubblico in un clima di convivialità in cui l’eco di romanze d’opera riaccende passioni perdute". Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata.