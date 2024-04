Folla al comitato di Menani: "Ripartiamo insieme da qui"

Inaugura la sede per ultimo, il centrodestra sassolese, ma corre per restare primo. Bagno di folla, sotto i portici di piazza Garibaldi, per il sindaco uscente Gian Francesco Menani che corre per il bis e rivendica il tanto fatto ("50 milioni di investimenti, altri 30 intercettati dal PNRR") nel corso di un quinquennio cui la coalizione di centrodestra ha chiesto continuità, convergendo su una candidatura che Stefano Bargi, consigliere regionale e comunale, e candidato alle Europee, definisce "forte, anche perché restituiamo ai cittadini, dopo cinque anni di governo, una città migliore di quella che abbiamo ereditato". Il programma c’è, le idee anche, "e se il centrosinistra che ci critica ne ha bisogno – dice Menani - gliele suggeriamo volentieri. Ho amministrato al meglio anche grazie ad una squadra di governo unita e coesa. Si poteva fare meglio? Forse, ma si poteva fare anche peggio quindi ripartiamo per proporre a Sassuolo un governo ancora più efficiente". A tagliare il nastro di una sede che ha anche un suo valore simbolico ("partimmo da piazza piccola anche cinque anni fa", ricorda Menani) oltre a Bargi e Menani anche i rappresentanti degli altri schieramenti che sostengono il sindaci uscente, ovvero il consigliere regionale Luca Cuoghi per Fratelli d’Italia e Antonio Platis, vice coordinatore regionale di Forza Italia. "Abbiamo fatto tanto e altro siamo pronti a fare per Sassuiolo", ha detto il primo, mentre Platis ha sottolineato come "il progetto di governo e la squadra che lo sostiene sono pronti a raccogliere nuove sfide". Ovviamente per vincerle.

