Folla al FestivalFilosofia. Prof, studenti e tanti turisti: "Temi di grande attualità"

"Siamo orgogliosi del FestivalFilosofia. È un evento qui molto sentito". Con queste parole Grazia Righini, modenese, dà voce alla passione di vari concittadini per la kermesse che ogni anno apre le piazze al pensiero e riempie le strade del centro storico attraendo turisti da ogni parte d’Italia. E anche in occasione di questa edizione del Festival, complici la temperatura piacevole e il meteo soleggiato, le lezioni magistrali di docenti, saggisti e personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo distribuite tra Modena, Sassuolo e Carpi, non hanno tradito le aspettative. Anzi, si profila una edizione da record.

Negli anni questa festa del sapere ha assunto una rilevanza sempre maggiore per la città. Come testimonia il presidente provinciale di Federalberghi Amedeo Faenza, infatti, "il FestivalFilosofia è l’evento per eccellenza di Modena. È importante anche da un punto di vista di prenotazioni e pernottamenti: gli alberghi oggi sono al 90% di occupazione e, di conseguenza, tutta la città ha dei benefici importanti. Gli albergatori penso siano estremamente contenti del Festival, che tutti gli anni è sempre più bello e funzionale e offre sempre più servizi".

Per il venticinquesimo anniversario della manifestazione, il filo rosso scelto per connettere i numerosi eventi (tanti anche quelli collaterali tra mostre e laboratori) in programma è stato ‘paideia’, termine greco con cui ci si riferisce all’educazione e, in senso lato, alla formazione umana. La grande rilevanza e la contemporaneità della parola-chiave individuata per questa edizione hanno suscitato l’interesse del pubblico. È questo il caso di Luca Lupo, professore di lettere in un liceo della provincia di Monza giunto in città per assistere al Festival. "Non è la prima volta che vengo e il tema di quest’anno è di mio interesse perché insegno. È un tema rilevante. Conosco alcuni dei relatori, per esempio il professor Mantegazza: mi sembrava giusto che una persona di esperienza nella scuola dicesse la sua su un argomento così delicato", spiega Lupo.

Anche Barbara Zanfi, insegnante modenese, ha apprezzato la scelta di trattare di ‘paideia’ e la vasta offerta di eventi: "Il tema di quest’anno è molto interessante. Sono così tante le offerte del Festival che a volte quasi si soffre perché se ne vorrebbero vedere di più". È d’accordo Marinella Barbieri, anche lei docente, che si dichiara soddisfatta della riuscita della venticinquesima edizione dell’evento: "Vengo spesso al Festival. La quantità di gente è sempre tanta, l’organizzazione è buona. L’atmosfera è bellissima".

Il tema dell’edizione 2025 ha catturato l’interesse anche di numerosi studenti, che si sono riversati nel centro di Modena per assistere alle lezioni programmate per questo fine settimana ricco di appuntamenti, spesso accompagnati da compagni e professori. Leonardo Canseco, ad esempio, afferma entusiasta che "siamo venuti qui in gita per il Festival. Sono di Pavia e frequento il liceo scientifico. Siamo venuti anche l’anno scorso e trovo che anche il tema del 2024 fosse interessante: mi era sembrato azzeccato". Alessandro Dieci, studente universitario, commenta con queste parole i primi due giorni di Festival: "A me sembrano aumentate le persone rispetto agli anni precedenti, anche a livello di turisti". L’argomento scelto, la ‘paideia’, "dal mio punto di vista è un tema attuale e può suscitare interesse", conclude lo studente.

Ma non solo insegnanti e studenti hanno apprezzato la decisione della direzione scientifica del Festival di affrontare la questione della formazione. Marco Barbi, cittadino modenese, afferma che "il tema è interessante. L’organizzazione mi sembra buona, come gli altri anni. Come in ogni festival, è difficile riuscire a interessare veramente tutti, però la gente viene, è interessata. È un momento anche socializzante".

È simile il punto di vista di Grazia Righini, che spiega che ritiene la ‘paideia’ una questione rilevante "perché ho due ragazzi, quindi quello dell’educazione in generale, della formazione, è un tema che mi interessa. L’organizzazione del Festival è sempre ottima".

Oggi terza e ultima giornata della kermesse con ancora tanti appuntamenti gratuiti. Tra i protagonisti Enzo Bianchi, Umberto Galimberti, Michele Marzano, Stefano Massini, Nicla Vassallo e Anna Maria Lorusso. Al loro debutto Luciano Canova, Daniel Innerarity, Sybille Krämer e Donald Sassoon.

Ultimo giorno anche per scoprire i menù filosofici nei ristoranti ed enoteche di Modena, Carpi e Sassuolo. Prima che cali il sipario, nel pomeriggio verrà annunciata la parola che accompagnerà l’edizione del 2026.