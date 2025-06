Folla di amici per l’addio a Loretta: "Ha fatto tanto per la montagna"

Tantissime persone e rappresentanti delle associazioni turistiche e di volontariato dell’Alto Frignano, e non solo, hanno gremito ieri pomeriggio la chiesa di Pievepelago per l’ultimo saluto a Loretta Adani, scomparsa improvvisamente sabato a d 81 anni di età. Loretta era molto conosciuta ed apprezzata per aver condotto per trenta anni la Pro Loco di Pievepelago, dedicandosi di recente al volontariato dell’associazione Bambininsieme: "facendosi sempre apprezzare -ha detto il parroco don Marek- sia nelle grandi manifestazioni di piazza che nelle piccole opere di volontariato". Nativa di Fanano, Loretta, era vedova di Gualtiero Pollacci ed ai due figli Nicola e Maurizio ieri si sono tutti stretti con migliaia di bei ricordi della madre nelle iniziative realizzate sempre con tanto entusiasmo.

Il sindaco Corrado Ferroni l’ha ricordata "con riconoscenza, per il lungo impegno profuso nella promozione e valorizzazione turistica del territorio di Pievepelago e dell’alto Appennino". Anna Lotti a nome dell’associazione Bambininsieme ha ringraziato Loretta per il suo impegno fino all’ultimo minuto di vita. L’attuale direttivo della Pro Loco pievarola (guidata ora da Maurizio Micheli) s’ è unita al cordoglio della scomparsa di Loretta "che tanto ha fatto per il bene del paese". Bruno Guidarini del coro ‘Valle del Pelago’ ha ricordato i tantissimi anni di collaborazione artistica nelle rassegne musicali, alla sua accoglienza delle corali ospiti che tanto hanno apprezzato questa ospitalità di Pievepelago. Presenti anche i rappresentanti di tante altre associazioni appenniniche e l’imprenditore Gian Pietro Beghelli.

Ma di sicuro sarebbe stato gradito a Loretta anche il silenzioso ‘grazie’ di tanti turisti. Unanime l’impegno dei gruppi ed associazioni di ricordarla durante tutte le prossime manifestazioni estive, come già domenica con un minuto di silenzio all’Infiorata. Di certo uno degli omaggi più sentiti sarà il prossimo 13 agosto con la trentesima rassegna Lirica di Pievepelago, ideata da Loretta per portare il ‘bel canto’ classico nelle piazze. Idea di grande successo tuttora e seguita da tante altre località.

g.p.