Folla per l’addio a Elisa Linari. Lacrime nella chiesa di Formica

Si sarebbe commossa senz’altro anche lei, Elisa Linari, a vedere le oltre 300 persone che ieri, sfidando pure il maltempo, hanno voluto esserci presso la chiesa di Formica, per darle l’ultimo saluto. Una folla silenziosa e commossa ha infatti preso parte ieri pomeriggio al funerale della 48enne che lunedì scorso è venuta a mancare improvvisamente all’interno della macelleria di famiglia, lasciando le due comunità di Savignano e Vignola (dove lavorava e dove viveva) letteralmente sgomente. Oltre ai familiari più stretti – dal marito Davide, ai genitori Erio e Rita – l’abbraccio della comunità si è fatto sentire con la presenza alle esequie non solo di tantissime persone, ma anche con quella dei sindaci di Savignano e Vignola, rispettivamente Enrico Tagliavini ed Emilia Muratori. A ricordare il suo impegno in parrocchia (era catechista e cantava nel coro) ci ha pensato durante l’omelia don Luciano, assistito nella celebrazione da don Luca e Don Claudio. Poi, tante lacrime hanno salutato una persona davvero ben voluta, che ha saputo farsi apprezzare nella sua semplicità, come ha ricordato il suo papà, Erio. Durante il funerale Stefano, a nome di tutti i colleghi della macelleria, ha letto un breve messaggio: "Dolce Elisa, piccola e fragile, ma determinata e tenace; il tuo sorriso quotidiano continuerà a vivere con noi, veglia su di noi. Ti ricorderemo sempre. Con tanto affetto, i tuoi colleghi".

m. ped.