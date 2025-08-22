Folla per Pagani: "Vita dedicata alla comunità"

Commossa e composta la folla che ha gremito la chiesa parrocchiale di Fiorano. E a tratti solenne la cerimonia che ha accompagnato nel suo ultimo viaggio Egidio Pagani, ex sindaco e assessore in Comune per quasi trent’anni e poi assessore provinciale che ha lasciato un segno indelebile nello sviluppo della comunità, guidando la cittadina che si stende ai piedi del Santuario lungo le sue più importanti fasi di sviluppo.

Già il sindaco Marco Biagini, impossibilitato ad essere presente, aveva sottolineato "la visione e la passione di Pagani, capace di integrare comunità provenienti da diverse regioni", affidando poi il suo messaggio di saluto al suo vice Monica Lusetti, ma sono stati moltissimi i politici di ieri e di oggi – tra questi ultimi, il sindaco di Maranello Luigi Zironi e quello di Sassuolo Matteo Mesini, il presidente della Provincia Fabio Braglia, l’onorevole Stefano Vaccari – che non hanno voluto mancare alla cerimonia. Molti, moltissimi, di più, però, i cittadini e gli esponenti dell’associazionismo e del volontariato fioranese, che in Pagani hanno avuto un insostituibile punto di riferimento. Pagani, infatti, ai diversi circoli e associazioni cittadine si è dedicato fino all’ultimo, a saldare lo strettissimo legame con la città che gli aveva dato i natali 75 anni fa. Nell’omelia il parroco di Fiorano, don Roberto Montecchi, ha ricordato la fede, il desiderio di "mettersi al servizio e non chiudere le porte" di Pagani, che in questo è stato, ha detto il sacerdote, "testimone del bene".

Tantissimi i messaggi di cordoglio letti a margine della cerimonia, tra cui quello di Agnes, bambina, oggi donna, di Rumuruti (Kenya) adottata a distanza tanti anni fa da Egidio e dalla moglie Susanna. Sul feretro il vicesindaco di Fiorano Monica Lusetti ha poi posato la fascia tricolore che per tanti anni Egidio Pagani ha vestito in rappresentanza del Comune, a legare idealmente il passato, il presente e il futuro di una cittadina che in Pagani ha avuto un protagonista di primo piano. "Questa fascia, che hai indossato con impegno e coraggio, non possiamo che restituirla a te, come atto di gratitudine e di riconoscimento.

La Fiorano di oggi – ha detto Lusetti – è anche il frutto del tuo impegno e della tua capacità di pensare in grande, di guardare oltre, di credere in una comunità inclusiva, solidale e viva.

Ci lasci – ha proseguito la vicesindaco – l’eredità di una vita spesa con coraggio e generosità. Le tue scelte, il tuo esempio e il tuo amore per la nostra città resteranno patrimonio condiviso di tutta la comunità".

Stefano Fogliani