Follia alla fine della partita. Scoppia rissa per un fallo. Tifoso accoltella calciatore

CASTELNUOVO RANGONE (Modena)

Prima l’agguato al parcheggio in quattro contro uno. Quindi una sfilza di coltellate che solo per un soffio non hanno colpito all’addome un 19enne, rimasto comunque ferito a un dito e a un gluteo. Pomeriggio di follia dopo la partita di calcio per la categoria under 19 a Castelnuovo Rangone. Sul posto sono intervenuti carabinieri e ambulanza: l’accoltellato dopo essersi fatto medicare in ospedale è tornato a casa. Ne avrà per 15 giorni. "Non riesco a muovere la mano, anche i medici mi hanno detto che ho rischiato di morire. Per fortuna non ha preso organi vitali", racconta Mathias Caballero, 19enne di origini venezuelane, da cinque mesi in Italia, in forze alla società Fox Junior Serramazzoni. Sabato la squadra era impegnata in trasferta contro il Castelnuovo. Da quanto è possibile ricostruire, tutto è nato da un fallo di gioco alla fine del primo tempo. Un giocatore del Castelnuovo ha sferrato un calcio violentissimo all’avversario, tanto che lo stesso allenatore ha deciso di sostituirlo immediatamente. Sembrava finita lì e invece un’oretta dopo il termine del match, a doccia fatta e quando ormai l’impianto era chiuso, in quattro (il giocatore autore del fallo violento e amici) hanno atteso e aggredito con un pugno un calciatore del Serramazzoni, mentre andava alla sua auto (il malcapitato adesso ha un occhio nero). Alcuni giocatori della squadra ospite allora sono corsi a vedere cosa fosse successo nel parcheggio e hanno incrociato la gang che tornava. Ne è nato un parapiglia, con calci e pugni da entrambe le parti. Ed è lì che è spuntato il coltello: a estrarlo è stato un 20enne, anche lui giocatore, ma di un’altra società (e che a quanto pare aveva militato in passato in entrambe le squadre che si sono affrontate sabato), che era assieme al giocatore del Castelnuovo. Ha iniziato a menare fendenti ovunque. Uno dei ragazzi è stato intercettato di striscio, meno bene è andata invece al 19enne, che pur indietreggiando e parando istintivamente la mano per difendersi ("aveva mirato alla faccia"), ha rimediato due coltellate. L’aggressore, 20 anni, di origine marocchina, è stato rintracciato dai carabinieri poco dopo con i vestiti sporchi di sangue ed è stato immediatamente arrestato: nella perquisizione gli hanno trovato addosso anche alcuni grammi di hashish. La sua posizione sarà valutata dall’autorità giudiziaria, nel frattempo, non avendo precedenti, è stato rimesso in libertà. Sia lui che il calciatore del Castelnuovo che ha provocato la lite sono stati radiati dalle rispettive società. Amareggiati i vertici di entrambe le compagini: "Un episodio inaccettabile, queste vicende ci fanno male, perché ogni giorno cerchiamo di insegnare ai nostri tesserati il rispetto delle regole e degli avversari".