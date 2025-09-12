Follia e violenza al circolo Cabassi. Coppia picchia presidente e vice

‘La realtà supera la fantasia’ recita un noto modo di dire. E quello che è accaduto mercoledì sera e ieri nella tarda mattinata alla presidente del circolo Cabassi di Carpi, Angela Marchesini, e al suo vice, Walter Boselli, ne è la conferma. Aggrediti e picchiati: le botte al circolo di via Don Davide Albertario sono, infatti, proseguite, a distanza di ore, al pronto soccorso.

Tutto ha avuto inizio mercoledì sera, quando al circolo Cabassi stava per iniziare la prima lezione del corso di danza swing, con il maestro e una ventina di partecipanti. Le danze non hanno però preso il via perché, come racconta la presidente Marchesini, "all’improvviso è piombata dentro alla sala una donna, esagitata, che si è messa ad urlare ‘un cane sta morendo dentro una macchina, graffia i vetri’, e voleva sapere a chi appartenesse la vettura. La proprietaria – prosegue Angela – era entrata un attimo solo per chiedere quando ci sarebbe stata la prossima lezione perché, avendo appunto il cagnolino con sé, non poteva fermarsi. Si è scusata e ha provveduto subito a tornare alla sua auto".

Forse i presenti pensavano si fosse conclusa l’irruzione: invece era solo all’inizio. "La donna, che ha detto essere una maestra di scuola primaria, ha iniziato a insultare e minacciare, sia me personalmente che il circolo: ‘la pagherete’, ‘vedrete cosa vi farò’. Le ho chiesto di uscire dalla sala: io sono disabile, ho le protesi: mi ha aggredita, spintonandomi contro una vetrata e sarei caduta se non fosse giunto in mio aiuto Walter, il mio vice. Che ha ‘salvato’ me, ma poi è stato a sua volta aggredito: ha graffi in faccia, un occhio nero, e gli hanno fatto anche volare gli occhiali finiti in frantumi". Non solo: è arrivato pure il marito della donna che, a sua volta, ha preso a botte Boselli. I vicini hanno allertato la Polizia di Stato che, non senza fatica, sono riusciti a calmare la donna per poi portarla in Commissariato. "Una storia molto triste, che non ci era mai capitata. Ovviamente faremo denuncia", commenta la presidente. Una storia che, purtroppo, non era ancora finita: nella tarda mattinata di ieri la presidente e il vice del Circolo si sono recati al Pronto soccorso per farsi visitare. Qui è iniziato il ‘secondo round’: improvvisamente sono arrivati i due coniugi aggressori con anche i figli.

Come racconta un testimone, una delle figlie si è messa a urlare: "Chi è stato a picchiare mia madre?", e avvicinandosi pericolosamente a Boselli lo ha spinto contro la vetrata esterna della sala d’aspetto, fino a farlo finire a terra per poi sferrargli due pugni in testa. "I figli lo hanno riempito di botte – prosegue sconvolta Angela – mentre la madre mi ha strattonata, tirato i capelli e buttata per terra". Immediatamente è intervenuta la vigilanza del Pronto soccorso, insieme agli operatori, per fermare gli aggressori ed è stata chiamata sul luogo la Polizia di Stato, tra lo sconcerto e la paura di tutti i presenti.

