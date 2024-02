"Fondamentali anche i test nello spazio"

Sempre più si parla di intelligenza artificiale e dell’importanza dei test realizzati nello spazio e la medicina rappresenta uno dei maggiori campi di applicazione. Presente al convegno la professoressa Annamaria Nassisi, manager della Space Economy Observation and Navigation presso Thales Alenia Space. "Fare degli studi nello spazio in condizioni di microgravità è fondamentale – ha spiegato - innanzitutto per tutelare la vita degli astronauti, non solo durante le fasi di volo e di uscita dalla stazione spaziale, ma anche e soprattutto per il rientro sulla terra. Quando andiamo nello spazio – ha proseguito l’esperta – i fluidi del nostro organismo vanno dai piedi verso la testa. Sono stati fatti vari studi per capire la differenza tra uomo e donna anche per quanto riguarda la cardiologia e sembra che la donna sia un po’ più esposta. I dati statistici in generale al momento vedono protagonisti gli uomini ma assisteremo ad un cambiamento perché passeremo da un 20% di astronaute donne ad un 50 %. grazie al programma della Nasa Artemis che porterà anche una donna a mettere piede sulla luna".

Dati, dunque, che devono essere elaborati e registrati e qui entra in ballo l’intelligenza artificiale, non senza ostacoli. "Il passo principale per l’intelligenza artificiale è l’utilizzo dei database – ha spiegato il professor Rodolfo Guzzi, emerito Optical Society of America ed ex responsabile di osservazioni della terra per l’ Agenzia Spaziale Italiana - questi database nascono dalla pratica quotidiana dei cardiologi ad esempio. Il problema più importante è che questi dati sono estremamente ‘rumorosi’ non chiari, quindi bisogna pulirli e occorre fare in modo che appartengano ad un campione molto ampio. Bisogna quindi estrarre l’informazione e questo talvolta significa perderla perché si usano dei filtri anche se esistono delle tecniche mutuate dalle attività spaziali che permettono di estrarre l’informazione con un processo di tipo probabilistico. Insomma non è un processo semplice. Tutto questo si può fare soltanto se esiste una rete forte, ad esempio appunto per quanto riguarda le cardiologie in particolare il cuore della donna. Ecco perché iniziative come queste sono importanti".

