Fondazione Ago, l’iniziativa. I ritratti fotografici, un viaggio nel tempo

Un viaggio nel tempo alla scoperta di come nascevano oltre un secolo fa i ritratti fotografici e di come è possibile oggi realizzare, nel miglior modo possibile, il proprio ritratto e quello dei propri compagni. È il tema del laboratorio gratuito per bambini tra i 7 e gli 11 anni dedicato ai "Ritratti ottocenteschi" che Fondazione Ago Modena propone sabato 4 ottobre, alle 16, a Palazzo Santa Margherita nell’ambito della Giornata del Contemporaneo. Ci si può già iscrivere sul sito www.agomodena.it.

L’iniziativa è condotta da Irene Lazzarin, autrice del libro "La camera buissima. Viaggio alle origini della fotografia tra storie, esperimenti e invenzioni" (Quinto Quarto editore), premiato nel 2024 con il Premio Andersen come miglior libro di divulgazione.

La Giornata del Contemporaneo è promossa dai 26 Musei associati ad AMACI, l’associazione nazionale dei musei d’arte contemporanea di cui fa parte anche Fondazione Ago, e vi partecipano oltre mille realtà pubbliche e private. La manifestazione ha il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, in collaborazione con la Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e il tema conduttore della ventunesima edizione è la formazione, intesa come processo ampio e plurale che attraversa educazione, ricerca, scambio di esperienze e saperi.

Sulla scia del recente Festivalfilosofia a tema Paideia, la trasmissione del sapere, quindi, Fondazione Ago declina la Giornata del Contemporaneo con una serie di appuntamenti legati a progetti formativi che offrono sguardi giovani sugli archivi. In particolare, si presenta la nuova mostra "Identità raccolta" che, fino al 9 novembre, propone i lavori dei ragazzi dell’istituto d’arte Adolfo Venturi di Modena che, nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), hanno realizzato un proprio autoritratto al termine di un progetto dedicato alla conoscenza della fotografia, degli archivi e degli artisti contemporanei che hanno prodotto nuove opere utilizzando raccolte di immagini già esistenti. Proprio ciò che è stato chiesto a ogni studente dopo aver individuato una fotografia dal proprio archivio familiare come punto di partenza per proporre un autoritratto in stretta relazione con l’immagine di partenza.