Fondazione ambasciatrice del bene. Premiata con il ’Maxima laude’

Riconoscimento di prestigio per la Fondazione di Vignola. Nei giorni scorsi, infatti, l’ente è stato premiato per la categoria "Cavalieri e Ambasciatori del Bene", nell’ambito del premio "Maxima laude", assegnato annualmente dall’associazione culturale "Liber" in collaborazione on RDEditore. La consegna, nelle mani della presidente della Fondazione, Carmen Vandelli, è avvenuta a Roma, nel Palazzo del Campidoglio. "Questo riconoscimento – spiegano dalla stessa Fondazione di Vignola - nasce per dare visibilità e merito ad associazioni, organizzazioni, enti privati e cittadini "che operano con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e agiscono nell’interesse generale attraverso molte forme, che si basano sulla mutualità, sull’azione gratuita, sul volontariato". Soggetti, quindi, attivi nei diversi campi della vita sociale: dalla salvaguardia dell’ambiente all’assistenza sanitaria, dalla tutela dei disabili alla promozione della cultura. In questo ambito, l’impegno di Fondazione di Vignola è stato premiato col riconoscimento di "Cavalieri e Ambasciatore del Bene" ritirato dalla presidente Carmen Vandelli. Fra le motivazioni, il forte impegno profuso nel restauro e nella valorizzazione della Rocca di Vignola, per preservare e promuovere il patrimonio storico e architettonico locale, gli eventi gratuiti, i progetti educativi e formativi rivolti ai più giovani. Il riconoscimento è assegnato ogni anno a realtà attive e affermate, come associazioni di volontariato, imprese e cooperative sociali, organizzazioni non governative, associazioni sportive, fondazioni, istituti di ricerca, fondazioni di origine bancaria, istituti di formazione, centri di accoglienza, associazioni di categoria, associazioni ed enti di promozione del territorio, singoli cittadini".

m.ped.