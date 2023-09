Fondazione Ant. Nuovo mezzo attrezzato per trasportare i pazienti oncologici

È stato consegnato a Fondazione Ant delegazione di Modena un nuovo mezzo attrezzato, concesso in comodato d’uso gratuito dalla Fondazione Progetti del Cuore. Con il sostegno di 35 imprese dell’Unione dei Comuni del Sorbara territorio modenese, servirà ad implementare il progetto ‘Ant ti accompagna’, nato su proposta di Giovanni Tazzioli, direttore della Struttura Complessa della Chirurgia Oncologica senologica del Policlinico di Modena. Si tratta di un servizio di trasporto pensato inizialmente per le donne operate al seno che devono sottoporsi a cicli di terapia radiante, chemioterapia e visite specialistiche presso il Policlinico di Modena, esteso da Ant ai propri assistiti e a tutti coloro che abbiano necessità di terapie oncologiche. Il servizio di accompagnamento, attivo da ottobre 2020, è affidato a 21 volontari che hanno frequentato un corso tenuto da psicologi Ant e sono stati preparati a rispondere in modo adeguato alle necessità degli assistiti. Il corso è stato patrocinato dal Comune di Modena e da Terre Estensi. Il servizio al momento è attivo a Modena e nelle zone pedemontana, di Vignola e di Castelfranco Emilia. I mezzi utilizzati sono 5 e sono attrezzati con la pedana per il sollevamento delle persone in carrozzina. "Questo nuovo mezzo – dichiara Maria Concetta Pezzuoli, delegata Ant di Modena – ci permette di soddisfare sempre più richieste e quindi di incrementare il numero delle persone trasportate. Essere al fianco dei malati e dei loro famigliari, supportandoli nel percorso di cura, rientra nel concetto di Eubiosia (dal greco buona vita) intesa come vita in dignità secondo gli insegnamenti del nostro fondatore Franco Pannuti. Rappresenta inoltre un esempio di responsabilità sociale ed etica, dove il mondo economico e il Terzo Settore collaborano insieme per una società sostenibile".

Ad oggi sono state accompagnate gratuitamente oltre 100 persone, per un totale di 33.567 km percorsi. Per attivare il servizio telefonare allo 059 238181, sede Ant di Modena e allo 059 766088, sede Ant di Vignola. Fondazione Ant Italia onlus – la più ampia realtà non profit per l’assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione gratuite – ha curato circa 130.000 persone in 11 regioni italiane. Ogni anno 10.000 persone vengono assistite nelle loro case da 23 équipe multi-disciplinari che assicurano cure specialistiche di tipo ospedaliero e socio-assistenziale, con una presa in carico globale del malato oncologico e della sua famiglia.