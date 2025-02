Fondazione Bsgsp e Ant in campo contro i tumori alla tiroide

Prevenire i tumori, gratuitamente. Questo il progetto nato dalla collaborazione tra Fondazione Banca San Geminiano e San Prospero ( Gruppo Banco Bpm), e Fondazione Ant. In E’ arrivato infatti a Modena un importante iniziativa che offre ai cittadini l’opportunità di sottoporsi a controlli gratuiti per valutare la salute della tiroide, con particolare attenzione alla diagnosi precoce dei noduli sospetti. L’edizione modenese, che si è svolta ieri in piazza XX Settembre, fa parte del ‘Progetto Tiroide’ e prevede un calendario di dieci giornate di visite gratuite che si svolgeranno direttamente nelle piazze delle città di Ferrara, Gualtieri, San Lazzaro di Savena, Imola, Vignola, San Possidonio, Sestola, Mirandola, Modena e Soliera. A rendersi un ambulatorio ci sarà un bus attrezzato, che stazionerà in ciascuna di queste località per una giornata intera, offrendo ai cittadini che si sono prenotati visite gratuite. "Da oltre 20 anni la Fondazione Ant si dedica alla prevenzione oncologica – spiega la delegata per Modena Maria Concetta Pezzuoli -, un aspetto fondamentale nella lotta contro il cancro, che spesso può fare la differenza grazie alla diagnosi precoce. Siamo anche a Modena in prima linea nella sensibilizzazione dei cittadini, offrendo progetti su varie tipologie di tumore. Con il supporto di bus mobili, come quello che è stato presente a Modena, la fondazione offre visite gratuite alla cittadinanza. Non rientriamo nel servizio sanitario pubblico, ma ci proponiamo come integrazione e affiancamento nel programma di prevenzione, coinvolgendo scuole, aziende e ambulatori, e prevedendo oltre 1.200 visite nei prossimi mesi". L’iniziativa è stata resa possibile grazie al finanziamento di Fondazione Banca San Geminiano e San Prospero che ha scelto di sostenere il programma di prevenzione: "Affiancare Ant è per noi un onore e un orgoglio, soprattutto in un ambito come quello della prevenzione oncologica, che riteniamo fondamentale per affrontare con efficacia una delle sfide più grandi della nostra società. Questa iniziativa non solo offre una concreta possibilità di controllo sulla propria salute, ma mette l’accento sulla prevenzione, che è ancora troppo spesso sottovalutata ma che spesso salva la vita". Durante ogni giornata, sarà possibile effettuare visite ecografiche gratuite, con 24 controlli disponibili per ogni località. Per prenotare la propria visita, i cittadini possono registrarsi tramite il sito web della Fondazione Ant.

Ottavia Firmani