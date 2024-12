Fondazione Bsgsp e Banco Bpm. Torna ’Con Merito’, premiati 60 neodiplomati

Ieri al Teatro Fondazione Collegio San Carlo si è svolta la decima edizione di ’Con Merito’, l’iniziativa organizzata da Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero in collaborazione con Banco BPM. L’evento – dal titolo ’Nuove competenze ed opportunità: dalla digitalizzazione all’intelligenza artificiale’ - ha premiato 60 giovani neodiplomati del territorio modenese, distintisi per il loro impegno e i risultati accademici, offrendo al contempo un’importante occasione di confronto su temi cruciali come l’evoluzione del mondo del lavoro, l’inclusione e la parità di genere, la cultura del merito e il ruolo strategico delle nuove generazioni nella società. L’incontro ha visto la partecipazione di Roberto Speziotto, responsabile Risorse Umane di Banco Bpm, insieme a Claudio Rangoni Machiavelli, presidente della Fondazione Bsgsp, e Adelmo Lelli, responsabile della Direzione Territoriale Emilia-Adriatica della banca, oltre all’intervento di Gennaro Tufano, responsabile Piattaforme e Servizi Digitali di Banco Bpm, che ha approfondito il tema della digitalizzazione, spiegando come l’inedita portata e la velocità dei cambiamenti in atto abbiano determinato un nuovo modo di fare banca, definito ’digital driven’.

Banco Bpm e le sue Fondazioni territoriali ribadiscono il loro impegno per le nuove generazioni. "Investire nei giovani è per noi una priorità strategica – ha dichiarato Roberto Speziotto – e partecipare a questa premiazione rappresenta un’occasione significativa per promuovere la cultura del merito e sensibilizzare i ragazzi su temi fondamentali come la velocità dei cambiamenti nella società e nel mondo del lavoro e l’utilizzo consapevole della tecnologia". Speziotto ha, inoltre, sottolineato come tali valori siano centrali per una crescita sostenibile: "Per capire il domani è bene investire sull’oggi e questi giovani ragazzi ci dimostrano come le nuove generazioni abbiano intrapreso in maniera serena e matura il loro percorso verso il futuro".

L’iniziativa ha assegnato 60 borse di studio del valore di 500 euro ciascuna, erogate dalla Fondazione Bsgsp, a studenti selezionati dai 18 istituti superiori della provincia di Modena, in particolare dei Comuni di Vignola, Sassuolo, Maranello, Castelfranco Emilia Pavullo nel Frignano, Carpi, Mirandola e Finale Emilia. I premiati si sono distinti non solo per il rendimento durante l’anno scolastico, ma anche per i risultati conseguiti all’esame di maturità. Claudio Rangoni Machiavelli ha ricordato con orgoglio il percorso del progetto: "Dal 2015, con Banco BPM, abbiamo assegnato oltre 650 borse di studio. Partecipare concretamente ai progetti di vita di tanti giovani talentuosi è per noi motivo di grande soddisfazione".