Fondazione Bsgsp, si cambia. Costanza Torricelli presidente. In consiglio entra Lorenzo Leone

La Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero annuncia la nomina di Costanza Torricelli come nuova presidente che succede a Claudio Rangoni Machiavelli. La Fondazione si conferma come punto di riferimento per il dialogo con il territorio, in particolare nelle aree di competenza della Direzione Emilia Adriatica (Emilia-Romagna e Marche), promuovendo attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Costanza Torricelli è professore ordinario di Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie a Unimore dove insegna.

"Sono molto onorata dell’incarico che Banco Bpm mi ha conferito e che ho accettato con entusiasmo perché mi consente di contribuire alle importanti attività della Fondazione Bsgsp, elemento portante per il dialogo col territorio su cui insiste la Direzione Emilia Adriatica.", ha dichiarato la neopresidente Costanza Torricelli. "Mi propongo, col consiglio che andrò a presiedere, di proseguire il cammino di sostegno a iniziative in ambito educativo, sociale, sanitario e culturale che dal 2019 la Fondazione sta perseguendo con attenzione costante ai bisogni della comunità di riferimento".

"Rivolgo a nome di tutto il consiglio un sentito ringraziamento a Claudio Rangoni Machiavelli per l’impegno e la dedizione con cui ha presieduto la Fondazione in questi anni, avviandone e rafforzandone il ruolo nel territorio", ha dichiarato Adelmo Lelli, consigliere della Fondazione BSGSP e Responsabile della Direzione Emilia-Adriatica di Banco BPM. "Al contempo accogliamo con i migliori auguri di buon lavoro la professoressa Torricelli, certi che, sotto la sua guida, affronteremo con rinnovato entusiasmo e competenza le sfide future". Contestualmente alla nomina di Costanza Torricelli alla presidenza, entra in Consiglio Lorenzo Leone, commercialista, che porta in Fondazione la propria esperienza professionale e l’impegno verso la crescita e la valorizzazione del territorio. Questa è la composizione ad oggi del Consiglio e degli organi della Fondazione: Consiglio di Amministrazione: Costanza Torricelli (Presidente), Adelmo Lelli, Corrado Baldini, Massimiliano Magagnoli, Valentina Rubertelli e Lorenzo Leone. Segretario Generale: Barbara Biancardi.

Collegio dei Revisori: Angelo Zanetti (Presidente), Agata Pizzoli e Stefano Zanardi. Revisori Supplenti: Maurizio Bisi e Matteo Gelmetti.