Fondazione Bsgsp sostiene Portobello nel pagamento delle spese energetiche

La Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero ha erogato un contributo benefico a sostegno dell’Associazione Porta Aperta, l’ente che gestiste l’Emporio Sociale Portobello. Il contributo è finalizzato a far fronte all’aumento delle spese energetiche nell’ambito della sempre più intensa attività di sostegno alle famiglie promossa dall’Emporio.

Portobello, nato nel 2013, è il market solidale della città di Modena, un luogo di raccolta e distribuzione di beni alimentari e di prima necessità rivolto alle famiglie in condizioni di temporanea difficoltà economica. La donazione da parte della Fondazione Bsgsp è finalizzata a far fronte all’aumento esponenziale delle spese energetiche necessarie al funzionamento delle celle frigo per la conservazione dei generi alimentari. Spese che rappresentano la principale voce di costo di funzionamento dell’Emporio soprattutto in questo periodo che vede un aumento delle difficoltà sociali ed economiche delle famiglie beneficiarie, tanto da essersi reso necessario il noleggio di un nuovo container refrigerato.

"Sostenere l’Emporio solidate significa offrire un aiuto concreto alle famiglie del territorio più bisognose – ha spiegato Claudio Rangoni Machiavelli, Presidente della Fondazione Bsgsp durante la visita all’Emporio – Per questo siamo orgogliosi di affiancare questo progetto che in un momento sociale così complesso come quello che ormai da anni stiamo vivendo, necessita di essere non solo salvaguardato, ma anche potenziato. Così come ci siamo stati in passato, noi della Fondazione insieme con Banco Bpm ci siamo oggi e ci saremo anche in futuro".

"L’Emporio Sociale Portobello – sottolinea Alberto Caldana, presidente di Porta Aperta che gestisce l’Emporio – è una delle più belle espressioni del volontariato modenese".