Fondazione Cassa, erogazioni per 5,1 milioni

Aumenta il tesoretto in capo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola da distribuire in favore del territorio dell’Area Nord. Approvati l’altro giorno i documenti programmatici triennale e annuale. Nel prossimo triennio le erogazioni cresceranno del 27%. "Il risultato finanziario del triennio 2022-2024, aggiornato al 30 settembre, è stato superiore all’obiettivo della Fondazione, con un incremento del 58% delle disponibilità per finalità istituzionali – ha dichiarato il segretario generale Cosimo Quarta –. Ciò consentirà nel prossimo triennio, in caso di scenari finanziari non conformi alle stime programmate nell’autunno del 2024, di utilizzare risorse accantonate negli esercizi precedenti nei Fondi per l’attività istituzionale". Per gli anni 2025, 2026 e 2027 si prevedono erogazioni annuali pari a 1,7 milioni di euro, importo che contribuirà a produrre un obiettivo erogativo di complessivi 5,1 milioni di euro nel corso del triennio 2022-2025. Il Documento Programmatico Pluriennale ha identificato le priorità d’intervento le iniziative progettuali ed erogative per il 2025. "Il suo percorso di elaborazione si è svolto in modo partecipato e inclusivo – ha sottolineato Francesco Vincenzi, presidente della Fondazione –, al fine di rispondere in maniera organica alle esigenze del territorio nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà. La Fondazione, inoltre, nel rinnovare la governance, ha adottato modalità idonee ad assicurare, oltre che una adeguata rappresentanza di genere, una composizione che permetta la più efficace azione nei settori di intervento nel territorio dell’Area Nord di Modena".

Alberto Greco