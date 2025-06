Fondazione Coccapani:: "Rapporti con gli ospiti pienamente rispettati"

"I rapporti tra ospiti ed operatori, previsti dalle norme e dall’accreditamento sono pienamente rispettati". E ancora: "la Fondazione ha realizzato importanti investimenti". Questi i punti salienti della replica con cui il consiglio di amministrazione della Fondazione ‘Luigi Coccapani’ risponde alla Cgil, che aveva lamentato carenze di organico e carichi di lavoro eccessivi presso le strutture gestite dalla Fondazione stessa. Che rivendica il tanto fatto ("3 nuovi posti privati presso la Casa di Residenza attivi da maggio, la nuova sezione di nido d’infanzia che aprirà a settembre col convenzionamento di alcuni posti comunali, il potenziamento del Centro del Diurno") per consentire alle strutture di essere più competitive. "La questione dei carichi di lavoro rientra in un quadro di potenziamento e miglioramento che dipende dall’evoluzione delle risorse e delle strutture", scrive ancora il cda della Fondazione, che conviene sul fatto che "i carichi di lavoro sempre più costituiscono, nei lavori di cura, elementi di fatica e sovraccarico nelle strutture legate alla cronicità ed alla non autosufficienza" ma puntualizza come "un bilancio sano e in equilibrio, anche alla luce dei sacrosanti rinnovi contrattuali di personale educativo e docente e assistenziale, non permette lanci nel vuoto, ma rappresenta una condizione di senso che è stata portata all’attenzione delle sigle sindacali".