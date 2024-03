Fondazione Collegio San Carlo . La filosofia nelle scuole primarie: "Il pensiero è a portata di bimbo"

"Diffondiamo la pratica filosofica all’interno dei sistemi educativi scolastici perché la filosofia prima ancora che un contenuto è un metodo, una forma di pensiero": sono le parole scelte da Giuliano Albarani, presidente della Fondazione Collegio San Carlo, per presentare ‘Immagini per il futuro’, il nuovo progetto strutturato a braccetto con il Comune di Modena che vede, per l’appunto, la filosofia approdare su banchi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. A sancirlo una convenzione triennale approvata nei giorni scorsi da Fondazione e Comune nella quale è riportato l’impegno a sviluppare questa nuova proposta nata come evoluzione della felice esperienza di ‘Piccole ragioni’, che ha portato la filosofia nelle scuole d’infanzia della città. E viceversa: "Nel momento in cui noi portiamo la filosofia ai bambini, portiamo anche i bambini alla filosofia – ha continuato Albarani –. Questo ci permette di intercettare paure, irrequietezze, domande e convinzioni che possono dirci tanto su quello di cui la materia deve, o quantomeno dovrebbe, occuparsi". Il progetto si concentrerà quindi sul modo in cui bambini e ragazzi immaginano, riflettono e si rapportano con l’avvenire: "Questa è per noi la vera educazione alla cittadinanza – ha commentato l’assessora all’istruzione del Comune di Modena Grazia Baracchi –. Attraverso il pensiero critico e consapevole i bimbi imparano a prendersi cura del bene comune". All’ordine del giorno i temi più disparati: ciò che li circonda come la città, la natura, le tecnologie digitali; ma anche il confronto e il rispetto per l’altro e per l’ambiente, la conoscenza di sè, la diversità.

Piccole grandi questioni quotidiane che sono anche al centro del nuovo ciclo di laboratori firmati ‘FilosoFare. Filosofia con i bambini’, l’iniziativa che dal 2015 ha consentito di realizzare centinaia di incontri filosofici per i più piccoli. Sono oltre 50 per 27 sedi (26 biblioteche del territorio e il Future Education Modena) i laboratori in programma per la primavera, da questo sabato – con appuntamenti nelle biblioteche di Bomporto, Campogalliano, Castelnuovo Rangone, Cavezzo, Fiorano, Formigine, San Felice sul Panaro e Vignola– fino all’11 maggio.

Nel mezzo altri due ‘sabati filosofici’ (ovvero quelli in programm il 13 aprile ed il 4 maggio) diffusi capillarmente in tutte le biblioteche del territorio, dalla Bassa all’Appennino, compresa ovviamente la città di Modena. Una scelta rivendicata, quella delle biblioteche: "Devono essere al centro del sapere e restarci", il commento di Giovanni Cerro, responsabile del progetto. L’accesso ai laboratori è gratuito fino a esaurimento dei posti a disposizione, previa prenotazione da effettuare presso le biblioteche e gli istituti che ospitano i laboratori (per informazioni vistare il sito fondazionesancarlo.it).

In foto: da sinistra, Giovanni Cerro, Grazia Baracchi e Giuliano Albarani