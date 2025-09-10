Fondazione Collegio San Carlo: "Quattrocento anni, una missione: trasmettere a tutti il sapere"

Con il 2026 la Fondazione Collegio San Carlo compie 400 anni e si prepara, a partire da domani, a una serie di celebrazioni che si svolgeranno fino a dicembre dell’anno prossimo. Durante la presentazione avvenuta ieri mattina, il presidente, Vittorio Lugli, ha ripercorso brevemente la storia della Fondazione Collegio San Carlo "Iniziamo le celebrazioni con qualche mese d’anticipo – ha spiegato Lugli – perché seguiamo il percorso dell’anno accademico. Il Collegio nasce nel 1626 su ispirazione del sacerdote e conte modenese Paolo Boschetti, come collegio per i figli dei nobili, e acquisisce immediatamente il nome di San Carlo Borromeo, canonizzato pochi anni prima e distintosi per le sue opere pie. Nei secoli successivi il Collegio si evolve: nel Settecento diventa sede dell’Università, che poi verrà trasferita altrove; successivamente smette di essere riservato ai soli figli dei nobili, aprendosi anche alla borghesia e infine a tutti gli studenti. Da quel momento prende avvio un percorso di crescita che porta alla costituzione di una biblioteca, di un centro culturale, di un centro studi religiosi e, più di recente, all’istituzione della Scuola Alti Studi. Oggi la Fondazione Collegio San Carlo fa parte dei 14 collegi di eccellenza in Italia, ed è diventata un punto di riferimento culturale per tutta la città".

La programmazione sarà articolata in congressi, cicli di conferenze, eventi formativi, pubblicazioni, concerti e spettacoli. "Il fil rouge – ha spiegato Gianfrancesco Zanetti, coordinatore scientifico della Fondazione – è la trasmissione del sapere, un tema centrale nella storia e nel presente del San Carlo, che ha sempre portato avanti una missione chiara: essere un centro di formazione, di educazione e di promozione della cultura in costante dialogo con la città e il territorio. Ci prepariamo alle celebrazioni dei nostri quattrocento anni senza sfarzo, ma con iniziative di una certa serietà. È un momento particolarmente emozionante al quale la Fondazione si avvicina con grande impegno". L’apertura delle celebrazioni è in programma domani alle 19 con la prolusione ufficiale, durante la quale sarà presentato pubblicamente il progetto di restauro della Chiesa di San Carlo, realizzato con il sostegno della Fondazione di Modena. A seguire, alle 19.30 al Teatro San Carlo si terrà il concerto della Youth Symphony Orchestra of Ukraine.

Inoltre, l’avvio delle celebrazioni si svolgerà nel contesto delle giornate del XXXIV Congresso della Società Italiana di Filosofia del Diritto sul tema ‘Diritto, vulnerabilità, eguaglianza’, in programma da domani a sabato. Per quanto riguarda l’arte, dal 3 ottobre al 23 gennaio è previsto il ciclo di conferenze intitolato ‘Arti e cultura. Immagini e rappresentazioni del mondo’, per riflettere sul modo in cui le arti si siano rivelate una chiave d’accesso privilegiata per conoscere e interpretare il mondo nelle diverse epoche della storia.

La trasmissione del sapere nelle tradizioni religiose’ il ciclo di conferenze a cura del Centro studi religiosi, che approfondirà gli aspetti teoricamente e storicamente più rilevanti nelle diverse tradizioni religiose. Il ciclo di incontri si svolgerà dal 10 ottobre al 10 gennaio e sarà dedicato al tema della trasmissione del sapere: dai culti misterici all’ermetismo, dalla tradizione ebraica all’islam, fino al cristianesimo e all’induismo.

Tra le iniziative più prestigiose, spicca ‘L’avventura di essere vivi in un mondo che cerca la pace’, un dialogo tra gli studenti del Collegio universitario e il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi e l’arcivescovo di Modena-Nonantola, monsignor Erio Castellucci, che si terrà sabato 15 novembre alle 11.30 nella chiesa di San Carlo. "Guardando al futuro – conclude il presidente Lugli – il nostro scopo è quello di capire e intercettare i bisogni culturali della città, creando eventuali sinergie con altri partner per promuovere una cultura a 360 gradi".