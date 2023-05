Fondazione Cresciamo, Cornia neo presidente

La nuova presidente della Fondazione Cresciamo è Cinzia Cornia, già consigliera di amministrazione, insegnante e professoressa, sindacalista e consigliera comunale. Nel Cda al suo posto come consigliera entra l’avvocata Ottavia Malagoli. Nel corso del Consiglio comunale il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha comunicato le nomine effettuate in questi giorni a seguito delle dimissioni del presidente Mauro Francia, già dirigente del settore Istruzione del Comune. Francia era stato confermato alla presidenza della Fondazione a maggio dello scorso anno, così come i due componenti del cda Cinzia Cornia e il docente universitario Stefano Neri, a seguito dell’avviso pubblico per la raccolta delle candidature e delle audizioni da parte delle commissioni consiliari in seduta congiunta.