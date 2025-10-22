Fondazione, dipendente indagato. Ammanco di oltre 850mila euro. Soldi confluiti su ’conti di gioco’

È di oltre 850mila euro l’ammanco nelle ’casse’ della Fondazione di Modena, soldi che nel tempo sarebbero confluiti su "conti di gioco" riconducibili a un dipendente, indagato per appropriazione indebita aggravata ed autoriciclaggio. Lo rende noto la Procura dopo la perquisizione con sequestro, mirata a documenti e supporti informatici in uso al dipendente, nella sede dell’ente avvenuta lo scorso 17 ottobre. Ma le indagini, su iniziativa della Guardia di Finanza di Modena (col coinvolgimento del Nucleo speciale di polizia valutaria), erano partite mesi prima, già a luglio, per approfondire "movimentazioni finanziarie anomale". Gli accertamenti hanno delineato "plurime condotte perpetrate dall’indagato (presumibilmente nell’arco di mesi, ndr), responsabile d’area, con utilizzo illecito di ingenti somme di denaro". La frode è quantificabile al momento in 850mila euro, ma la cifra utilizzata su piattaforme di gioco online potrebbe essere più alta. La stessa Finanza fa sapere che il 18 ottobre la Fondazione ha formalizzato la querela nei confronti del dipendente. Parallelamente agli accertamenti delle Fiamme gialle, nei giorni scorsi era partita una indagine interna all’ente dopo che sono emerse anomalie contabili. La Fondazione "che risulta parte lesa" ha sospeso il dipendente (già assente al momento della recente perquisizione) assicurando che "attività filantropiche e programmi in corso proseguono regolarmente".

Ma le rassicurazioni non bastano per Ferdinando Pulitanò, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Assemblea legislativa Er e presidente provinciale del partito, secondo il quale "la città ha diritto alla verità e alla trasparenza". "Quando un ente come la Fondazione di Modena, che da decenni rappresenta un punto di riferimento per la vita culturale, sociale ed educativa della nostra comunità, viene travolto da notizie così gravi, la questione non può essere liquidata come un fatto interno. Parliamo di una realtà che, pur essendo formalmente privata – sottolinea Pulitanò – gestisce risorse e progetti di grande rilievo per il territorio collaborando stabilmente con istituzioni pubbliche come il Comune e la Provincia. È dunque doveroso che la cittadinanza sia informata in modo trasparente su quanto accaduto, sulle misure di controllo adottate e su come si intenda recuperare le somme sottratte". Pulitanò chiede di andare oltre i "comunicati di rito" e ha presentato un’interrogazione per chiarire quali comunicazioni ufficiali siano pervenute dalla Fondazione: "È necessario capire se il Comune fosse a conoscenza della situazione, se siano stati attivati controlli e in che modo si intenda tutelare l’interesse pubblico". Pulitanò fa poi un parallelo col recente scandalo AMo: "Abbiamo già assistito a un episodio che somma gravi irregolarità gestionali a una preoccupante mancanza di controllo e a una chiara responsabilità politica. È tempo che le istituzioni modenesi imparino la lezione: serve vera cultura della trasparenza e della vigilanza".