Fondazione e futuro : "Vogliamo rafforzare il confronto col territorio"

Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione di Modena ha approvato il Documento Strategico d’Indirizzo 2024-2027 che modella le linee guida d’intervento della Fondazione per i prossimi anni. Confermata l’ossatura dell’impianto programmatico precedente, si punta però a una marcata evoluzione, in parte già desumibile dal titolo del documento: ’Agire insieme per ampliare le opportunità’. Persona, Cultura e Pianeta restano le tre aree sulle quali si dispiegheranno impegni e azioni dei prossimi anni. E tuttavia sono diverse le novità: Fondazione di Modena vuole incentivare lo sviluppo di pratiche collaborative e in particolare gli istituti della coprogettazione e della coprogrammazione relativi a conoscenza, azione e ideazione. Si vuole lavorare con maggiore forza con gli altri soggetti attivi sul territorio, pubblici, privato e dell’associazionismo, con più stretto coordinamento, facendo crescere i beneficiari e rendendoli più forti in tema di competenze, aiutandoli ad attingere anche ad altre risorse.

"Il nuovo dsi disegna una Fondazione ancor più concreta, fortemente in ascolto e collaborativa - sottolinea il presidente Matteo Tiezzi – impegnata nella crescita propria e dei soggetti coi quali opera. Lavoriamo per sviluppare la capacità di analisi nostra e dei beneficiari, favorire l’accesso a nuove progettualità e nuovi proponenti, spingere maggiormente verso l’integrazione degli interventi per evitare duplicazioni, facilitare l’accesso alle risorse pubbliche degli enti e soggetti del territorio e sviluppare alleanze. Tutto questo rafforzando ascolto, coinvolgimento e confronto con la comunità, supportando la crescita organizzativa e la capacità di valutazione dei soggetti che lavorano sul territorio coi nostri stessi scopi". Rispetto alla precedente programmazione, all’interno dell’Area Cultura è stata introdotta una nuova sfida, denominata ’Cultura e Benessere sociale’, dedicata al welfare culturale e all’azione trasformativa dell’arte, in grado di rigenerare comunità e territori. È stata inoltre introdotta una nuova sfida, trasversale rispetto alle tre aree tematiche e dedicata al tema delle ’Nuove professionalità’ che, in linea con la transizione ecologica e digitale dell’economia, interesseranno non soltanto i cosiddetti green jobs, ma anche il mondo dei servizi alla persona e quello dell’industria culturale e creativa. E’ stata poi costituita la nuova Commissione Programmazione e Valutazione, allo scopo di supportare e armonizzare, sotto il profilo metodologico, i lavori delle Commissioni tematiche con riferimento alle attività di programmazione e valutazione, con il supporto del Centro Analisi Politiche Pubbliche di UniMoRe.

"C’è stata, nel corso degli anni, una sempre più profonda presa di coscienza del ruolo, di cosa significhi essere Fondazione – spiega Tiezzi – E questo ha portato ad un’evoluzione continua, che è ancora in corso. Abbiamo visto ad esempio nell’emergenza Covid come in quella Ucraina una capacità di risposta improntata a rapidità ed efficacia a livelli un tempo impensabili. Il dialogo col territorio e la coprogettazione sono elementi che sono cresciuti di importanza nel tempo, l’evoluzione della pianificazione è incessante e porta frutti evidenti. Anche la percezione esterna è cambiata di pari passo col nostro evolvere: i nostri beneficiari sanno che siamo partner di progetto, che siamo presenti con le nostre competenze per sostenere idee e azioni".