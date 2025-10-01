Fondazione Estense. L’ok del Mef alla fusione

È arrivato il parere positivo del ministero dell’Economia e delle Finanze alla fusione per incorporazione la Fondazione Estense all’interno della Fondazione di Modena, coprendo una tappa fondamentale di un percorso avviato a fine 2024. "Un ulteriore e decisivo passo formale verso la conclusione dell’operazione avviata per fare fronte alla grave situazione economico-patrimoniale della Fondazione Estense, dopo la liquidazione della banca conferitaria Cassa di Risparmio di Ferrara. L’operazione, secondo i due enti coinvolti, è fondata su principi di solidarietà tra territori e sulla ricerca di una soluzione strutturale alla crisi. Modena ha gia’ assunto un impegno erogativo triennale di 14 milioni di euro (2025-2027) a beneficio del territorio ferrarese: 7,2 milioni nel 2025, 4,1 milioni nel 2026 e 2,7 milioni nel 2027; dal 2028 in avanti il sostegno sara’ invece commisurato ai rendimenti del patrimonio incorporato. Il patrimonio artistico della Fondazione Estense sarà devoluto, dopo autorizzazione delle autorità, a istituzioni pubbliche ferraresi, per garantirne tutela e permanenza nel contesto locale.