Fondazione Fossoli, Ghizzoni presidente

È Manuela Ghizzoni (foto) la nuova presidente della Fondazione Fossoli, l’ente memoriale che gestisce il Campo di Fossoli, il Museo Monumento al Deportato e l’ex Sinagoga di Carpi. Prende le consegne da Pierluigi Castagnetti, alla guida della Fondazione per gli scorsi due mandati. Vicepresidente è stata confermata Maria Cleofe Filippi, mentre consiglieri sono Andrea Ballestrazzi, Fabio Montella e Marco Steiner. Storica e ricercatrice all’Università di Bologna, Ghizzoni è stata anche assessore alle Politiche culturali del Comune di Carpi, nonché, in qualità di parlamentare, presidente della Commissione Cultura e istruzione alla Camera dei Deputati. Durante il proprio mandato parlamentare si è particolarmente impegnata nelle politiche a favore del sapere, dell’istruzione e della formazione, in quanto risorse decisive per lo sviluppo sociale, civile ed economico del Paese. "Sono onorata – dichiara Manuela Ghizzoni – di poter rappresentare la Fondazione Fossoli, una realtà importante e preziosa, a livello non soltanto italiano. Naturalmente, se l’ente gode di attenzione e riconoscimenti a livello europeo, lo si deve all’importanza e all’unicità dei siti che è chiamata a tutelare e valorizzare, al costante lavoro di ricerca e all’instancabile opera di divulgazione di questi anni".