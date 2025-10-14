Fondazione Fossoli: "Shoah, no a messaggi ambigui"

L’eco della polemica sulle "gite ad Auschwitz", innescata dalle frasi della ministra della Famiglia Eugenia Roccella, dopo l’indignazione della senatrice a vita Liliana Segre, scatenano la netta presa di posizione della Fondazione Fossoli. Riavvolgendo il nastro, Roccella a un convegno ha appunto fatto riferimento ai Viaggi della Memoria "incoraggiati" – a suo dire – "per sostenere che l’antisemitismo era una questione fascista e basta". Segre ha subito replicato che "la verità fa male solo a chi ha scheletri nell’armadio", mentre la presidente della Fondazione Fossoli, Manuela Ghizzoni ha inviato un lungo e articolato messaggio, partendo dal presupposto che "la Shoah ha rappresentato la massima tragedia del Novecento, e lo si vede benissimo anche da qui, al Campo di Fossoli, il principale campo italiano della rete europea di deportazione e sterminio nazifascista".

"Sono migliaia – prosegue Ghizzoni – gli studenti che hanno partecipato, negli anni, ai Viaggi della Memoria promossi dalla Fondazione Fossoli, sia ad Auschwitz che a Mauthausen. Insieme a loro, oltre ai docenti e agli operatori della Fondazione, decine di storici, intellettuali, scrittori, giornalisti, artisti, per stimolare riflessioni, condividere e riflettere sulle proprie emozioni, contestualizzare e inquadrare storicamente i fatti, analizzare cause e conseguenze. Anni di esperienze organizzate con cura, attenzione, rigore storico scevro da inquadramento preconcetto e senso di responsabilità; progetti preceduti da una lunga fase preparatoria, e seguiti da momenti di restituzione sia ad altri studenti che alla cittadinanza. Ma non è tutto: questi viaggi sono diventati una esperienza dinamica. Hanno sempre avuto, oltre all’obiettivo di fornire una conoscenza storica la più approfondita e circostanziata possibile, condizione imprescindibile e fondativa dell’iniziativa, un approccio generativo, per far sviluppare e germogliare una sensibilità verso l’attualità, capace di intercettare – sottolinea Ghizzoni – i segnali dell’insorgenza non soltanto dell’antisemitismo, ma di tutti i fenomeni legati all’esclusione, alla persecuzione, al razzismo e alla xenofobia. Tuttavia, poiché la Storia non è di per sé un ’vaccino’, lo sforzo compiuto non è mai sufficiente, gli obiettivi sono tendenziali, affinché l’efficacia delle azioni sia massima occorre – fa presente Ghizzoni – che tutte le istituzioni, a ogni livello, operino in maniera compatta in tal senso, senza inviare messaggi contrastanti o ambigui".