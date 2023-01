Fondazione Iris e Anffas: la ceramica è inclusione

Fondazione Iris Ceramica Group ha ricevuto, a Roma, il premio ai Corporate Heritage Awards nella categoria ‘Narrazione Per Il Sociale’ per il suo sostegno al progetto ‘Quarto Fuoco’ di ANFFAS di Sassuolo.

Un binomio vincente, quello tra la Fondazione, nata nel settembre del 2019 dalla volontà di favorire – in collaborazione con associazioni e istituzioni – la diffusione del sapere ceramico e l’inestimabile valore della manifattura, e ANFFAS, punto di riferimento, a Sassuolo, per tutte le problematiche relative al mondo della disabilità cui fanno capo un centinaio di famiglie del distretto.

Il premio ha riconosciuto la bontà e l’efficacia di un progetto studiato per promuovere l’interazione sociale e valorizzare l’autonomia di ragazzi con disabilità attraverso l’arte della decorazione ceramica.

Con ‘Quarto Fuoco’ è stato infatti realizzato un vero e proprio laboratorio di decoro ceramico: la Fondazione ha messo a disposizione le materie prime necessarie e il personale tecnico che ha supportato il lavoro dei ragazzi, trasmettendo la tradizione manifatturiera della lavorazione ceramica. Il nome ’Quarto Fuoco’ si ispira all’espressione ’terzo fuoco’ che storicamente si riferisce alla terza cottura cui è sottoposta la ceramica artistica per ottenere decorazioni di particolare pregio, ed in un certo senso si pone oltre la lavorazione in sè.

Il progetto di inclusione promosso dalla Fondazione in collaborazione con ANFFAS vuole infatti rappresentare una nuova opportunità, una sorta di ‘Quarta cottura’, ovvero un’esperienza solidale inedita per l’intero comprensorio italiano della ceramica. I ‘Corporate Heritage Awards’, che si sono tenuti presso il Centro Congressi di Confindustria a Roma, rappresentano il più importante evento nazionale legato all’Heritage Marketing e nascono per premiare le aziende e le imprese che intendono valorizzare il proprio patrimonio storico-culturale come asset strategico.

Il riconoscimento nella categoria ‘Narrazione Per Il Sociale’ attribuito alla Fondazione Iris Ceramica Group ne conferma l’impegno in ambito sociale attraverso il sostegno concreto a un progetto che intende promuovere l’inclusione, la valorizzazione della tradizione artigianale e del lavoro artistico, consentendo a ciascuno di esprimere le proprie potenzialità.