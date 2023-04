Fondazione, nervi tesi Tiezzi verso la presidenza Ma diocesi e ateneo ’strappano’ col Comune

Sono stati scelti, tra 21 candidati, i quattro componenti del consiglio di indirizzo della Fondazione di Modena espressi dal Comune. Si tratta di Matteo Tiezzi, commercialista e attuale vicepresidente della Fondazione, Eleonora De Marco, magistrato e attualmente nel Cda dell’ente, Mirella Guicciardi, avvocato già in consiglio di indirizzo e Silvana Borsari, già direttrice sanitaria dell’Ausl di Modena giunta, di recente, alla pensione.

I quattro – fa sapere Piazza Grande – resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio dell’anno 2026. E’ previsto un gettone di presenza il cui importo è fissato dal consiglio d’indirizzo. L’ex giudice Eleonora De Marco e il commercialista Matteo Tiezzi – ricorda il Comune – fanno parte del consiglio d’amministrazione uscente della Fondazione, mentre l’avvocata Mirella Guicciardi, presidente della commissione Pari opportunità del Comitato unitario delle professioni (Cup), è confermata nel Consiglio d’indirizzo. La dottoressa Silvana Borsari, specializzata in Ostetricia e Ginecologia, per anni direttrice sanitaria dell’Azienda Usl, è già stata componente del cda della Fondazione tra il 2015 e il 2019.

Insieme ai componenti del consiglio di indirizzo, che vengono nominati anche da diocesi (è stata indicata l’ex dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Silvia Menabue), dalla Provincia (qui la new entry è Massimiliano Morini, ex sindaco di Maranello), dai Comuni di Castelfranco, Sassuolo e Pavullo, dall’Università, dalla Camera di commercio e dal Centro servizi volontariato, inizia a delinearsi quella che potrebbe essere la figura del presidente. Il nuovo numero uno della Fondazione dovrà raccogliere un testimone scomodo, quello di Paolo Cavicchioli, che ha gestito l’ente con personalità e, infatti, è stato protagonista di un ’silenzioso’ scontro tra giganti con il sindaco Gian Carlo Muzzarelli. Il nome sulla bocca di tutti è quello di Matteo Tiezzi, uno dei quattro espressi dal Comune, che oggi è vicepresidente e che è legato al primo cittadino da un rapporto di fiducia.

Ma se Tiezzi è sicuramente il candidato più gradito al sindaco, lo stesso non si può dire per gli altri influenti enti che concorrono a definire la governance della Fondazione. Pare, infatti, che sulla figura del commercialista con diocesi e università si sia aperta una frattura che non sarà facile ricucire. Vescovo e rettore, infatti, avevano messo sul tavolo un nome autorevole, quello di Cesare Bisoni, professore universitario, già presidente di Unicredit e uomo dal curriculum molto pesante. Su questa candidatura, però, non hanno trovato la ’sponda’ del sindaco, che invece ha preferito andare avanti con Tiezzi, considerato un punto di riferimento per Piazza Grande e forte dell’esperienza maturata in questi anni.

Stando a una consuetudine ormai consolidata, il nome del futuro presidente dovrebbe, come detto, essere ’pescato’ dai quattro scelti dal Comune. Le cose, almeno, sono sempre andate così. Quindi? In tanti sembrano ormai persuasi che alla fine Muzzarelli, probabilmente scottato dalle montagne russe su cui si è ritrovato dopo la nomina di Cavicchioli, tirerà dritto su Tiezzi, ’usato sicuro’.

Se in extremis, però, si volesse cucire un compromesso, Eleonora De Marco gode di stima e di riconosciute capacità ’manageriali’. Ora il consiglio di indirizzo, una volta insediato, dovrà votare cda e presidente. Tiezzi è in rampa di lancio, ma il trampolino è traballante.

r. m.