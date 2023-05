Fondazione, oltre 200 premiati

Oltre 200 i premiati, 160mila euro distribuiti, medie scolastiche superiori il 9 per gli studenti, pioggia di lodi per i diplomati e i laureati. Queste le cifre dell’edizione 2023 dei Premi di Studio, l’iniziativa istituita dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per riconoscere il merito e l’impegno degli studenti. I premi sono stati consegnati durante la serata in Teatro comunale: agli studenti delle scuole superiori è andato un riconoscimento da 400 euro, ai diplomati da 800 euro, da 1.000 euro per le lauree triennali e magistrali, mentre i laureati a ciclo unico hanno ricevuto, ognuno, 2.000 euro.

"Il riconoscimento del merito attraverso l’iniziativa dei Premi di Studio è una delle tante azioni che la Fondazione CR Carpi rivolge all’istruzione – spiega il presidente Mario Ascari –. A queste si è aggiunto il recente ambizioso progetto di portare l’alta formazione sul territorio con la realizzazione del Polo Tecnologico Universitario".

m.s.c.