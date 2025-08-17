Fondazione Pavarotti . Preso in gestione il teatro di Casalecchio

La Fondazione Pavarotti, presieduta da Nicoletta Mantovani, vedova del tenorissimo, e l’Orchestra della Fondazione Pavarotti, diretta dal maestro Matteo Parmeggiani, avranno in gestione per tre anni (fino al 2028) il teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno, dopo essersi aggiudicate la gara bandita dal Comune alle porte di Bologna. Dovranno curare la programmazione e il cartellone, realizzando anche attività per le famiglie e altri progetti.

Fondazione e Orchestra Pavarotti, riunite in un raggruppamento temporaneo d’imprese (Rti), sono risultate vincitrici sulla base di diversi criteri stabiliti nel bando e valutati da un’apposita commissione: la qualità della proposta culturale e artistica, l’adeguatezza del modello organizzativo per la gestione del teatro, elementi innovativi e migliorativi (comprese attività sperimentali) e il possesso della certificazione di parità di genere. Al bando hanno partecipato tre operatori di rilievo fra cui un altro raggruppamento di imprese di cui faceva parte anche l’Orchestra Senzaspine di Bologna.

Fino alla scorsa stagione, il teatro di Casalecchio è stato gestito per dieci anni dall’Ater, e prima ancora era sotto le ali di Ert. L’affidamento segue il modello della ‘concessione di servizio’ che – sottolinea il Comune – prevede l’assunzione del rischio operativo da parte del concessionario: "Ciò significa – viene spiegato – che la sostenibilità economica della gestione dipenderà dall’utilizzo della struttura e dalla partecipazione del pubblico, con i relativi ricavi destinati al gestore".

Di sicuro la Fondazione Pavarotti potrà portare un suo ‘know how’ nell’attività teatrale: "Non è banale che una realtà di livello internazionale si interessi alla gestione del nostro teatro – ha detto Matteo Ruggeri, sindaco di Casalecchio –. Il nostro Comune ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento nelle discipline artistiche legate alle infrastrutture culturali".

Ora dunque è molto probabile che il teatro Laura Betti di Casalecchio possa diventare la sala di riferimento per la nuova Orchestra Pavarotti: nata ufficialmente la scorsa primavera, ha sede legale presso la Casa Museo Pavarotti di Modena (mentre la Fondazione Pavarotti ha sede proprio a Casalecchio di Reno), ma ancora doveva individuare un luogo stabile per poter effettuare le sue prove e realizzare i suoi progetti: il palcoscenico del ‘Laura Betti’ potrà essere ideale per queste attività.

"Con tutta evidenza la piazza di Casalecchio era pronta ad aprirsi a un mercato più ampio – ha commentato Andrea Gurioli, assessore alla cultura del Comune bolognese –. Ora possiamo ambire a dare al nostro teatro un respiro ancora più vasto".