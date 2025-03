Fondazione Roncaglia, due borse di studio

Due borse di studio del valore di 1.000 euro ciascuna premieranno altrettanti studenti universitari residenti a San Felice che abbiano conseguito una laurea magistrale (sessennale o quinquennale 3+2) nel 2024. L’iniziativa è della Fondazione "Pietro dott. Roncaglia" che ha emanato in questi giorni un apposito bando. Le domande di partecipazione vanno presentate entro il 30 settembre 2025 e inviate a Fondazione "Pietro dott. Roncaglia", presso segretario Giorgio Bocchi, via Pietro Giardini, 31, 41038 San Felice sul Panaro, e mail: fondazionedottpietroroncaglia@gmail.com. Dal 2008 a oggi la Fondazione ha erogato a 38 studenti sanfeliciani borse di studio per un valore complessivo pari a 37.400 euro, in esecuzione al testamento del Fondatore dottor Pietro Roncaglia risalente al 10 gennaio 1864.

Nata come Opera Pia Roncaglia l’8 dicembre 1867 con Regio decreto, nel 1993 con decreto del presidente della Giunta regionale l’ente ha assunto la forma giuridica di Fondazione. La presiede Adele Pezzini.