Fondazione, vola l’utile. Erogazioni per 4 milioni

"Un anno impegnativo e ricco di sfide vinte, che ha visto la conclusione di un paio di progetti che resteranno nella storia del nostro ente". Così il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, Mario Arturo Ascari, ha introdotto il consueto appuntamento di fine anno, tra bilanci e progetti. Nello specifico, nel 2023 la Fondazione ha contribuito a concretizzare 92 progetti a favore del territorio, destinando alla loro realizzazione circa 3,2 milioni di euro. "Abbiamo portato a conclusione l’intervento più significativo della nostra storia, con la realizzazione del nuovo Polo Tecnologico e l’attivazione del corso di laurea magistrale in ‘Sustainable Industrial Engineering’ dell’Università degli Studi Modena e Reggio Emilia, che ha ricevuto l’interesse del tessuto imprenditoriale". A seguito della variante urbanistica, "abbiamo potuto dare avvio alle opere edilizie necessarie a dotare Parco Santacroce (26 ettari) delle infrastrutture indispensabili alla sua fruizione e all’apertura al pubblico. Il primo stralcio dei lavori (zona Est) si conclude entro l’anno, mentre il 2024 vedrà i lavori nell’area Ovest. Condizione necessaria per l’apertura continuativa dell’area verde è la realizzazione del sottopasso di Traversa San Giorgio che consentirà di approdare nell’area in totale sicurezza: "Il nostro obiettivo – prosegue Ascari – è quello di selezionare l’impresa a cui affidare i lavori entro gennaio e aprire il cantiere a febbraio affinché in quattro mesi circa l’infrastruttura possa essere terminata".

Altro versante di intervento è quello delle palestre: "Attraverso un accordo con l’Amministrazione comunale abbiamo deciso di mettere a disposizione 1,5 milioni di euro da destinare alla realizzazione della nuova palestra polifunzionale che sorgerà al posto della vecchia piscina e per contribuire alla messa in sicurezza delle palestre Fassi e Gallesi". Il 2023 si chiude per la Fondazione con un utile di "6 milioni di euro grazie a varie ottimizzazioni e attività di riequilibrio dell’asset finanziario. Un utile che ci consentirà di passare dai 3,2 milioni di erogazioni degli scorsi anni a 4 milioni nel 2024 per sostenere progetti di crescita e sviluppo del territorio". Nel 2024 è il settore Educazione, istruzione e formazione quello su cui la Fondazione investirà maggiormente (1 milione e 400mila euro). Sul versante salute, l’ente, di concerto con la direzione sanitaria dell’Ausl, ha deciso di continuare per i "prossimi due anni a investire sul tema della cure palliative territoriali. Progetto – commenta il presidente – che ci vede impegnati nel sostenere sia la formazione del personale che l’acquisto di attrezzature per potenziare la telemedicina".

Cautela in tema di Hospice: "E’ stata deliberata un’erogazione a sostegno di 300mila euro nel 2025. Confermiamo l’impegno che abbiamo assunto ma crediamo che il progetto debba essere meglio focalizzato e alcuni punti chiariti, a partire da due nodi cruciali, ovvero gestione e sostenibilità economica nel medio e lungo periodo. La sfida non è costruire la struttura ma gestirla nel tempo e su questi aspetti non abbiamo ancora ricevuto informazioni complete".

Maria Silvia Cabri