"Fonderie, aprire un tavolo allargato per discutere i progetti post bonifica"

"Decidiamo insieme". "Sì, ma quando?". Potrebbe essere questo lo scambio di battute ideale tra l’Amministrazione e il comitato ‘Respiriamo Aria Pulita’ della Madonnina, uno scambio di fatto iniziato tanti anni fa quando le Fonderie cooperative (e il suo mix di odori e fumi) non facevano dormire sonni tranquilli ai cittadini, e che prosegue adesso che lo stabilimento ha smesso di funzionare, ma nulla si sa sul dopo-bonifica dell’area. A ciò si aggiungono altre incognite sul futuro del quartiere su cui gli stessi residenti, non solo quelli del comitato, attendono risposte (e azioni) concrete, a partire dall’uso ‘selvaggio’ dei varchi aperti dopo la dismissione della ferrovia, la strada scolastica, la rigenerazione di alcune strutture degradate e la viabilità legata ai futuri progetti edilizi. "Le questioni in sospeso sono tante e per questo facciamo due richieste specifiche al sindaco Muzzarelli e alla sua Giunta – spiega Chiara Costetti, portavoce di ‘Respiriamo Aria Pulita’ – La prima è un tavolo allargato dedicato alla bonifica del terreno delle Fonderie a cui dovrebbero partecipare anche i tecnici di Arpae. I cittadini della Madonnina vogliono sapere cosa è stato fatto, cosa è stato trovato, ma soprattutto cosa verrà realizzato dopo. Non dimentichiamo che anni fa l’Amministrazione aveva promesso l’avvio di un percorso aperto per decidere insieme ai residenti quali sarebbero stati i progetti più adatti a quell’area. Da allora non se n’è saputo più nulla e pensiamo che il nuovo tavolo possa essere l’occasione per iniziare questo dialogo. E’ necessario – continua Costetti – prevedere interventi diversi dal produttivo, in quanto il quartiere non può più conciliare la convivenza tra residenziale e altre aziende". C’è poi un’altra richiesta che il comitato caldeggia fortemente: "A settembre chiediamo un’assemblea pubblica dedicata a tutte le questioni in sospeso che interessano la Madonnina. Da almeno un anno – sottolinea la portavoce del comitato – aspettiamo, per esempio, soluzioni mirate per migliorare la viabilità nei pressi dei varchi aperti dopo la dismissione della ferrovia. Ci sono troppe auto che entrano in contromano o attraversano questi passaggi a velocità troppo elevate, con enormi rischi per i pedoni, in particolare i bambini che vanno a scuola. Sempre sulla viabilità vorremmo ragionare con l’Amministrazione su come cambierà conseguentemente ad alcuni progetti edilizi in programma". E ancora – aggiunge Costetti – "abbiamo proposte sulla raccolta dei rifiuti e ci aspettiamo risposte sul degrado all’ex stabilimento Trony e il recupero e il rilancio del Senada, da anni al centro di un tentativo di rigenerazione costantemente bloccato per il difficile confronto in atto tra Comune e proprietà. Il quartiere Madonnina ha enormi potenzialità, ha bisogno di aree verdi, di aree di socialità e non è più pensabile ragionare solo in un’ottica produttiva. Per questo l’assemblea pubblica potrebbe essere il luogo ideale per definire un percorso condiviso".

Vincenzo Malara