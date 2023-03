Fonderie di via Zarlati, smantellamento iniziato

Lo smantellamento è cominciato e l’impianto viene ‘smontato’ giorno dopo giorno. Un anno fa i forni delle Fonderie Cooperative alla Madonnina si spensero definitivamente, girando pagina da anni e anni di proteste, bracci di ferro, ricorsi e ultimatum. Dodici mesi dopo che lo stabilimento ha ‘abbassato l’interruttore’, restano però ancora tanti i nodi da scogliere sul futuro dell’area e l’annunciato (ma sparito dai radar) percorso partecipato insieme al quartiere. A chiedere lumi è il comitato ‘Respiriamo Aria Pulita’, da sempre in prima linea nell’incalzare la proprietà e il Comune sulla chiusura (migliaia le firme raccolte negli anni) e, adesso, per conoscere quali saranno gli sviluppi per l’area.

"Lo smantellamento delle Fonderie è cominciato e ne siamo felici – spiega Chiara Costetti, portavoce del gruppo di residenti –. Ci auguriamo che questo processo continui spedito senza rallentamenti e con tutte le accortezze del caso, compresa la rimozione di materiali come le coperture di amianto. Non dimentichiamo che nelle vicinanze ci sono abitazioni, che in passato hanno già dovuto sopportare polveri e cattivi odori". Altrettanto delicata la questione della bonifica del terreno che per oltre settant’anni ha ospitato l’impianto: "Proprio così – conferma Costetti –. Da quello che sappiamo stanno per iniziare le analisi sulle acque: auspichiamo che non ci si limiti alle auto-verifiche effettuate dall’azienda, ma si faccia un approfondimento diffuso sullo stato dell’area dopo così tanti decenni di attività. Non solo il comitato, ma tutti i residenti della Madonnina si aspettano di venire aggiornati a riguardo e rassicurati". Nulla si sa, invece, sul percorso partecipato più volte citato dall’amministrazione, che dovrebbe essere il punto di svolta per ridisegnare il futuro dell’area. "E’ fondamentale riflettere sulla rigenerazione per chiudere col passato e superare la convivenza, non sempre felice, con questa e altre attività produttive. Parliamo di un terreno grande quasi 20mila metri quadrati, che negli anni a venire dovrà proporre una riqualificazione di qualità, con spazi sociali di aggregazione e buona edilizia, non solo residenziale. Il fatto che a distanza di dodici mesi dalla chiusura delle Fonderie, non sia arrivata ancora una convocazione del Comune per iniziare questo percorso ci lascia perplessi. Va detto che più volte l’amministrazione – prosegue Costetti – ha precisato che ci saranno elementi di premialità per chi rigenererà quell’area, quindi ci aspettiamo che questa riflessione insieme ai cittadini possa cominciare quanto prima per evitare uno stato di abbandono prolungato, come già accaduto poco lontano".

Vincenzo Malara