Fondi a chi attende un posto nelle Cra

È giunto alla sua quarta edizione il progetto “Trame d’Argento”, rivolto alle persone che sono in graduatoria per l’ingresso ai posti accreditati e contrattualizzati di Case Residenza per Anziani (CRA). L’iniziativa, finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e dall’Unione delle Terre d’Argine, per uno stanziamento complessivo di 152.181,52 euro (121.681,52, da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e 30.500,00 euro da parte dell’Unione delle Terre d’Argine), ha l’obiettivo di sostenere chi è in attesa di inserimento residenziale nei posti accreditati e contrattualizzati in CRA e nel frattempo ha necessità di utilizzare strutture residenziali private con notevole aggravio sui costi di assistenza.