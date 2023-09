Fondi alla biblioteca per aumentare i libri

A Mirandola per il terzo anno consecutivo arrivano risorse per potenziare ulteriormente l’offerta della biblioteca. Si tratta di un contributo ministeriale, legato all’acquisto di libri in sostegno alla piccola editoria, del valore di 8.464,15 euro, che rappresenta la massima franchigia prevista a bando per le biblioteche con più di 20.000 volumi di patrimonio librario. Saranno utilizzati all’acquisto di volumi utili ad implementare le sezioni "Guide&Viaggi", "Lingue" – andando ad ampliare l’offerta dei testi in lingua inglese, francese e tedesco – "Grandi Classici" e, infine, arricchire la sezione dedicata ai bambini.

Alberto Greco