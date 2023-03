"Fondi anti-dissesto, subito tre cantieri"

Soddisfazione a Fiumalbo e in altri centri del nostro Appennino per oltre un milione e mezzo di euro regionali anti-dissestoi. "Ammontano a 300mila euro gli ulteriori nuovi fondi stanziati dalla Regione a Fiumalbo -dice il sindaco Alessio Nizzi- che faranno partire tre nuovi cantieri contro il dissesto idrogeologico nel nostro comune. Si procederà infatti a sistemare l’alveo e a realizzare difese spondali sul rio San Rocco (100mila euro); al ripristino dell’officiosità idraulica del fosso Riaccio (90mila euro); alla costruzione di difese spondali e al consolidamento di opere idrauliche nel rio Acquicciola (110mila euro)". Complessivamente in provincia di Modena sono previsti 11 interventi in nove comuni per un investimento complessivo di un milione 670mila euro. Oltre a quelli di Fiumalbo, sono tre i lavori finanziati a Palagano per un totale di circa 540mila euro: la messa in sicurezza della strada comunale via Costa del Fiore (45mila euro); il completamento della messa in sicurezza di via casa Guiglia (55mila euro) e il ripristino dei danneggiamenti alla platea e alla vasca di dissipazione della briglia in località La Cà, sul torrente Dolo (439.757 euro). Tra Lama Mocogno e Montecreto si effettuerà il ripristino di opere idrauliche nel torrente Scoltenna, nelle località Molino Camatti e Molino Campore (200mila euro), oltre che a garantire l’officiosità idraulica del torrente Tiepido nel tratto tra i Comuni di Serramazzoni e Maranello (110mila euro). A Riolunato si provvederà a mettere in sicurezza il versante e a ripristinare le opere idrauliche sul rio Castello, in corrispondenza dell’abitato (150mila euro). Tra Fanano (Mo) e Lizzano in Belvedere (Bo) è prevista la sistemazione delle erosioni spondali e dei danni alle opere idrauliche nel torrente Dardagna (120mila euro). A Zocca, infine, si interverrà a monte di via Montalbano, nel tratto compreso tra Cà Ferrarino e Cà Munarino (250mila euro). Sull’importanza di questi finanziamenti, il sindaco di Fiumalbo aggiunge: "Continua la nostra opera di confronto e dialogo con la Regione, che ringraziamo, per far giungere sul nostro territorio importanti fondi per la lotta al dissesto e per la sicurezza idrogeologica. Partecipare ai tavoli di confronto, dialogare con gli altri enti per la programmazione, portare le nostre istanze sui tavoli decisionali -conlcude Nizzi- è un lavoro importantissimo anche se spesso nell’ombra e non evidente".

g. p.