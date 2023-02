"Fondi assegnati e spese extra, mancano 3 milioni"

Gli ultimi tempi hanno visto la necessità di riquantificare la differenza tra le assegnazioni dei fondi e il ricalcolo alla luce dei costi extra (in primisi per l’energia e il gas), in un confronto continuo con la Regione. "La differenza da colmare è di 8.265.835 euro: una prima risposta, pari a 4.660.375 euro, è già stata definita con Decreto a fine 2022, ma sono più di 3milioni 600mila euro a mancare per la copertura totale dei progetti", ha detto la dg dell’Ausl Petrini.

Le future tappe – dal 2023 al 2026– sono state descritte da Pasquale Romio, direttore del servizio unico attività tecniche, che ha precisato che "alcune scadenze, anticipate dal livello nazionale, imporranno una velocizzazione per arrivare all’entrata in funzione nei tempi previsti". Già ultimata "la progettazione delle centrali operative territoriali, una hub a Modena e 6 spoke negli altri distretti per 2,4milioni di euro, tecnologie comprese, con l’obiettivo di avere pienamente funzionanti entro marzo 2024. Ad oggi i progetti sono tutti validati e si va verso affidamento ed esecuzione lavori. È in corso la progettazione degli ospedali di comunità che andrà completata entro il 30 marzo 2023: 10,9 i milioni previsti, per 3 nuovi Osco a Modena, Sassuolo e Vignola e la ristrutturazione di Fanano. Le strutture dovranno essere attivate entro marzo 2026. Simili scadenze per le 13 Case della comunità per un totale di 19,8 milioni: sono in corso le progettazioni definitive delle varie strutture, alcune da costruire come San Felice, Vignola, Pavullo, Pievepelago, altre oggetto di manutenzione o ristrutturazione a Concordia, Cavezzo, Guiglia, Castelfranco, Sassuolo, Montefiorino, Formigine, Zocca, Fanano. Saranno infine acquisite nuove tecnologie biomediche per un totale di 6,3 milioni di euro, a disposizione di ospedali e strutture territoriali: saranno acquisite 12 nuove strumentazioni per la radiografia ossea, 2 risonanze magnetiche, 4 ecografi, 2 mammografi, altrettanti sistemi telecomandati e una Tac".