Fondi dal Comune, più posti negli asili nido

Aumentano i posti ai nidi privati convenzionati. Sono 10 in più quelli cui il Comune dà via libera, complice uno stanziamento di 45mila euro cui la Giunta ha già dato l’ok. Quattro posti in più – due ciascuno – per ‘il Sole e la luna’ e ‘Il Girotondo’, altrettanti in carico a ‘La sauve garde’ e due a ‘I folletti’ integrano quanto già stipulato, a livello di convenzione, tra amministrazione e strutture private: i 10 posti in più si aggiungono ai 12 posti in più che erano già stati trovati a maggio e danno corso a politiche che agevolino, per quanto possibile, la capacità di rispondere ad istanze sempre più pressanti per quanto attiene ai servizi all’infanzia.

"Gli interventi dell’Amministrazione comunale per sostenere l’attività scolastica, formativa, educativa e di qualificazione del sistema scolastico sono prioritariamente finalizzati a rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, nonché a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongano al pieno godimento di tale diritto", si legge ne dispositivo che dà il via libera al contributo, attraverso il quale ci si propone, scrive ancora l’Amministrazione, "di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscano ad ogni persona di usufruire del diritto allo studio di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico".

La variazione di bilancio dettata dal provvedimento (44721 euro) che amplia l’offerta va proprio in questa direzione, la stessa in cui muove un altro provvedimento di cui l’Amministrazione comunale ha dato conto ieri, ovvero il sold out per quanto riguarda i centri estivi comunali, con accoglimento di tutte le domande.

"È stato garantito - specifica l’Assessore alla Pubblica Istruzione Alessandra Borghi - il servizio per tutti i bambini convenzionati col Comune durante l’anno educativo 2223 frequentanti sia i nidi d’infanzia comunali che privati, i cui genitori necessitavano del servizio estivo durante il mese di luglio". L’Amministrazione ha infatti messo a disposizione per tutto il mese di luglio, per i bambini iscritti ai nidi d’infanzia Comunali, un centro estivo da 35 posti a settimana presso il nido d’Infanzia S. Agostino e altri posti presso i nidi d’infanzia convenzionati. "Le 126 domande pervenute sono state tutte accolte: 75 che provengono dagli utenti dei servizi comunali più le 51 che provengono dagli utenti frequentanti le strutture convenzionate. Abbiamo inteso dare un ulteriore aiuto ai genitori impegnati ancora per tutto il mese sul lavoro – prosegue l’Assessore - che possono contare su servizi ancora attivi".

