Fondi freschi per il turismo. Natura, cibo, motori e musei . Promozione da 1,5 milioni

Dopo un +9% di pernottamenti nel primo semestre 2025 in Città metropolitana a Bologna e un +7,5% in provincia di Modena, arriva un nuovo rilancio: decolla infatti un investimento da oltre 1,5 milioni di euro per promuovere Bologna-Modena, in Italia e all’estero. Si tratta di territori dal trend turistico simile, in questi anni, ma con una differenza: nel Bolognese si discute di overtourism della città, mentre nel modenese non serve (per ora) differenziare tra centro storico e periferia.

L’investimento, un milione e 580.000 euro, conferma il budget 2025 e sarà dedicato a promuovere itinerari culturali sovra-territoriali, turismo outdoor, cicloturismo, trekking, le opportunità offerte dai comprensori del Cimone e del Corno alle Scale e dall’area appenninica in generale, con proposte per attrarre turisti 365 giorni l’anno.

E ancora, spazio al Food&Wine con visite alle aziende, alle aree di produzioni tipiche, ai musei del gusto con degustazioni, scuole di cucina, show-cooking e incontri professionali. Infine i ’Motori’ con visite ai luoghi e valorizzazione degli autodromi in chiave turistica, ma anche manifestazioni ed eventi dedicati. L’incremento degli arrivi rispetto al 2024, nel primo semestre, è già stato dell’8%, per un trend di crescita analogo tra Modena e Bologna.

A Modena Il capoluogo cresce dell’11,3% e il territorio provinciale esclusa Modena del 5%, con una significativa performance del mese di maggio e giugno. La distribuzione dei flussi dei pernottamenti tra capoluogo e resto del territorio provinciale consiste in un 39% su Modena e 61% sulla provincia. Sul rischio overtourism, per la città di Bologna il Programma 2026 prevede "investimenti nel miglioramento dell’organizzazione dei servizi per i turisti e nel consolidamento della qualità dell’accoglienza". Il territorio modenese non necessitano di una tale differenziazione, mentre punta a un rafforzamento nella bassa stagione in ottica di destagionalizzazione. Le priorità riguarderanno il cosiddetto ’City Break’, caratterizzato da: offerta museale integrata con siti storici, cineturismo, palazzi e siti storici. E ancora, la ’Cultura’, con la valorizzazione dei Patrimoni Unesco, i borghi con le proprie ville, rocche e castelli, i saperi e le tradizioni popolari. Per quanto riguarda l’’Outdoor’ si punterà sui Cammini, su Ciclovia del Sole e le altre ciclovie, e a livello appenninico sulle Bike experience.