"Fondi in arrivo dal Pnrr per Villa Boschetti"

Ora è ufficiale: dal Pnrr arriveranno 600.000 euro per la ristrutturazione di Villa Boschetti. A confermarlo è stato, in un’intervista al Carlino, il primo cittadino di San Cesario, Francesco Zuffi, che ha annunciato anche diverse altre iniziative.

Sindaco Zuffi, tracciamo innanzitutto un breve bilancio del 2022.

"E’ stata senz’altro una grande soddisfazione vedere la corte storica di Villa Boschetti rinnovata, assieme alla ripartenza delle attività sociali e ricreative nel dopo emergenza Covid. Altro elemento molto importante, che rilevo anche in qualità di presidente dell’Unione dei comuni del Sorbara, è stato il completamento di un percorso di ristrutturazione dell’Unione, che ha visto il trasferimento di due ulteriori funzioni: il controllo di gestione e i servizi educativi e scolastici. Infine, è stato molto importante vedere iniziare i lavori per la circonvallazione".

Tempo fa si accennava all’idea di estendere eventualmente l’area pedonale in centro, una volta completata la circonvallazione. C’è ancora questa intenzione?

"Bisognerà vedere quale sarà l’effettivo impatto sul traffico. Ci penseremo eventualmente a fine 2024 e comunque non prima che la tangenziale sia completata. Anche perché ora dobbiamo concentrarci sui grandi cantieri che ci saranno nel 2023, come la nuova mensa del polo scolastico, per 360.000 euro".

A proposito di grandi opere, cosa bolle in pentola per l’anno appena iniziato?

"Proprio in questi giorni è appena uscito l’esito di un bando del Pnrr sulla coesione sociale che ci assegna 600.000 euro su Villa Boschetti e 80.000 euro sulla sede comunale. Attraverso questi fondi riporteremo in municipio gli uffici comunali attualmente a Villa Boschetti e, nella stessa Villa, sarà effettuata la riqualificazione delle sale al piano terra, le quali saranno destinate ad attività ricreative e culturali per il terzo settore, associazioni e privati. Dobbiamo tra l’altro agire molto in fretta, poiché il Pnrr ci impone due anni per completare i lavori".

Poi?

"A fine gennaio metteremo mano ai lavori di ristrutturazione dell’ex cinema comunale, per un importo complessivo di 200.000 euro, di cui il 50% stanziati dalla Regione. Inoltre, abbiamo ottenuto dal Ministero dell’Ambiente 78.000 euro per la sostituzione completa dei punti luce dell’istituto comprensivo Pacinotti; andremo quindi ad abbattere del 30% i consumi energetici".

A febbraio è previsto il processo a Far Pro sulla questione dei miasmi nell’aria. Il Comune ha intenzione di costituirsi parte civile?

"Ci stiamo ancora pensando, anche perché non abbiamo ancora visto gli atti processuali. In ogni caso, su tale questione siamo più concentrati sui lavori di ammodernamento che dovrà portare avanti l’azienda entro la primavera, richiesti in anticipo sui tempi dal sottoscritto e dal sindaco di Spilamberto".

Un altro tema all’ordine del giorno è il completamento del bacino idrico di Altolà, dopo che sono stati negati i fondi del Pnrr per quest’opera. Si continuerà a perseguire il progetto?

"È senz’altro una grande sfida. Ma la situazione che stiamo vivendo, basti pensare al fatto che il 2022 è stato l’anno più caldo di sempre, ci dà l’obbligo morale di continuare a percorrere questa strada, cercando le risorse per ultimare l’opera".

Marco Pederzoli