Fondi in arrivo per la filiera della castagna

In questa stagione l’Appennino modenese punta sulla produzione delle castagne e dei marroni, molto pregiati soprattutto nelle zone collinari da Pavullo a Zocca. Le castagne dell’Appennino modenese sono infatti tutelate da più marchi: quello storico di "Tradizione e Sapori di Modena" che protegge specificamente il Marrone di Zocca e il Marrone del Frignano, e un nuovo marchio commerciale del 2024 per valorizzare il Marrone dell’Appennino Emiliano. Per qualificare ulteriormente la qualificazione della filiera castanicola, sino al 15 ottobre i coltivatori possono accedere ai contributi del Gal Antico Frignano. Le risorse totali messe a bando sono 178.445,22 euro. L’entità del sostegno e importi vanno dal 40% al 60% della spesa ammessa, a seconda del Comune sede dell’investimento, con un importo minimo di spesa ammissibile pari a 2.500 euro e massimo ammissibile pari a 25.000 Euro. Possono partecipare le imprese agricole in forma singola o aggregata (cooperativa).

Sono ammessi interventi di recupero; ampliamento; ristrutturazione di beni a finalità produttiva e/o pubblica. Ad esempio interventi di restauro e manutenzione straordinaria di metati a fini produttivi ed anche divulgativi ed informativi; allestimento locali (metati)a; interventi colturali finalizzati alla valorizzazione economico produttiva del castagneto, nello specifico: potature, innesti, eliminazione di polloni e di esemplari appartenenti ad altre specie; acquisto e messa a dimora delle piante arboree per integrare la copertura. Inoltre ammessi l’acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, impiantistica e arredi: acquisto di macchinari e attrezzature specificatamente dedicati all’intervento selvicolturale, acquisto di macchinari e attrezzature funzionali alla lavorazione, prima trasformazione e conservazione del prodotto (a titolo non esaustivo: calibratura, preparazione e refrigerazione delle castagne fresche, macchine confezionatrici, macchine per la macinatura. La domanda può essere inoltrata presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola o con compilazione online sulla piattaforma Siag di Agrea. Per poter compilare la domanda on line è necessario farsi accreditare alla piattaforma con procedura Agrea: ‘Iscriversi all’anagrafe delle aziende agricoli è obbligatorio per chiunque voglia partecipare al bando -precisa il Gal Antico Frignano- la procedura è veloce e gratuita. Basta rivolgersi ai centri provinciali Caa.

g. p.